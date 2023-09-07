Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

Вопрос, будут ли ограничивать выезд за границу женщин, вставших на военный учет, решит Кабмин.

Так, представитель Президента в Раде Федор Вениславский заявил, что женщины, которые будут стоять на военном учете с 1 октября 2023 года, приобретают статус военнообязанных и выезжают за границу в том же порядке, который установлен для военнообязанных. «То есть, если будут отдельные документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», - отметил Вениславский в комментарии «РБК-Украина».

В свою очередь, представитель ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что «выезд за границу ограничен для военнообязанных мужчин и определенных категорий госслужащих», согласно Правилам пересечения границы. Но (по состоянию на данный момент) выезд за границу для женщин, имеющих медицинские и фармацевтические специальности и ставших на военный учет с 1 октября, не ограничен.

«В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении Правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно, они будут соблюдаться», – цитирует Демченко УП.

Очевидно, вопрос состоит в том, как уполномоченные лица Госпогранслужбы будут идентифицировать и разграничивать состоящих или не состоящих на военном учете женщин и имеющих соответствующую специальность. Пока нормативные акты не регулируют данный вопрос.

Например, в отношении женщин-судей, которым с начала года ограничили возможность выезда за границу, соответствующие списки представляются в Госпогранслужбу, поэтому ее сотрудники могут идентифицировать таких женщин на границе. Недавно Совет судей даже обратился в Кабмин о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы и предоставлении возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, в части исключительности случаев пропуска через государственную границу, в частности во время отпуска с целью лечения, посещение родственников. Но результаты этого обращения пока не известны.

Поэтому, когда женщины есть в соответствующих списках, имеющихся в Госпогранслужбе, механизм проверки понятен.

Однако как на границе смогут идентифицировать женщин, имеющих диплом медика, но не работающих по специальности, и не вставших на военный учет с 1 октября 2023 года – пока неясно.

Напомним также, что Верховный Суд недавно высказал позицию, согласно которой ограничение свободы передвижения для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации или которые могут быть привлечены в условиях военного положения к общественно полезным работам, связано именно с объявлением общей мобилизации в период правового режима военного положения. В том числе это касается ограничения выезда за границу.

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы для определенной категории лиц ограничение свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

«Тот факт, что Закон № 3857-ХІІ не содержит ограничений права свободно покидать территорию Украины в условиях правового режима военного положения, не означает, что такие ограничения к вышеуказанной категории лиц не могут применяться на основании Закона № 389-VIII и Закона № 3543- XII, специальных для этого периода.

По предписаниям части второй статьи 3 Закона № 3857-XII правила пересечения государственной границы гражданами Украины устанавливаются Кабинетом Министров Украины в соответствии с настоящим Законом и другими законами Украины, что дает основания Кабинету Министров учитывать при установлении указанных правил меры военного положения, введенные Законами № 389-VIII и №3543-XII», - отметил Верховный Суд.

Также ВС напомнил, что находящиеся в запасе граждане, не призванные на военную службу или не привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть в соответствии с законом привлечены к выполнению работ, которые носят оборонительный характер (часть вторая статьи 22 Закона № 3543-XII).

Кроме того, гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения должностного лица, определенного в части третьей настоящей статьи (часть шестая статьи 22 Закона № 3543-XII).

Как регулируется военный учет женщин

Согласно приказу Министра обороны от 7 февраля 2022 года №35 (с изменениями) Главнокомандующему Вооруженными Силами поручено обеспечить взятие женщин на военный учет военнообязанных согласно Перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, с 1 октября 2023 года.

Кто берется на учет обязательно, а кто – добровольно

В соответствии с Законом от 7 октября 2022 г. № 2664-IX «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» о взятии женщин на военный учет военнообязанных:

Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

То есть медики подлежат взятию на учет императивно, а другие родственные специальности – добровольно.

Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, определен в упомянутом приказе Минобороны №35. Это такие специальности, как:

Химия, химические технологии и инженерия, биология

Телекоммуникации и радиотехника

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

Метрология и информационно-измерительная техника

Науки о Земле, географии, физике и астрономии

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование

Издательство и полиграфия

Психология, социальная работа, социальное обеспечение

Следует отметить, что этот Перечень после принятия закона от 7 октября 2022 года № 2664-IX не менялся, хотя, очевидно, должен был, ведь в нем не разграничены специальности, по которым женщины берутся на учет добровольно, и по которым обязательно.

Какая процедура взятия на учет

Согласно п. 50 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487 учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, осуществляющих подготовку женщин по медицинскому или фармацевтической специальностью, за два месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе представляют список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которых они расположены.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 суток.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного (со сроком действия 30 суток), должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для взятия на военный учет.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Также п. 12 Порядка определяет, что при проверке учебных заведений, кроме вопросов, указанных в пункте 4 этого приложения, проверяется в частности своевременность подачи сообщений в соответствующие районные (городские) ТЦК о женщинах, получающих образование по медицинской или фармацевтической специальности, а также изменение формы получения образования.

Могут ли трудоустраиваться женщины как невоеннообязанные

Согласно п. 51 указанного Порядка женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки о женщинах, работающих в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и которые не состоят на военном учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, кто получил образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах, определенных настоящим Порядком.

Какая ответственность для женщин и их работодателей

Для женщин, которые не встанут на военный учет, как и для мужчин, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 850 до 1700 грн (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях).

Впрочем, конечно, есть вопрос, как должны идентифицировать тот факт, что женщина, например, 10-15 лет назад получила соответствующий диплом медика, если сейчас она не работает по специальности.

Следовательно, женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, еще не состоящих на военном учете в ТЦК, до конца 2026 года можно трудоустраивать как невоеннообязанных. Однако о таких работницах работодатель обязан сообщить ТЦК.

Ответственность для не сообщивших работодателей определена в ст. 210-1 Кодекса об админправонарушениях. Во время военного положения это штраф для физических лиц от 3400 до 5100 грн; для должностных лиц (руководителей) – от 5100 до 8500 грн.

Дела о нарушении работодателями правил военного учета рассматривают ТЦК. От их имени рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взыскания руководители ТЦК.

Автор: Наталья Мамченко

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