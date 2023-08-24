Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

Источник фото: mis.dp.ua

Рада судей Украины решила обратиться к Кабинету Министров о внесении изменений в постановление, регулирующее Правила пересечения государственной границы, и предоставлении возможности выезда за границу невоеннообязанным женщинам-государственным служащим, в том числе женщинам-судьям, в части исключительности случаев пропуска через государственную границу, в частности, во время отпуска с целью лечения, посещения родственников (в том числе и совершеннолетних). Также, по мнению РСУ, право пересечения границы должны иметь судьи-военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные Силы.

Кроме того, Рада судей считает необходимым утвердить Правила этического поведения во время поездок за границу, во время отдыха на период военного положения.

Как известно, решением СНБО от 23 января 2023 Кабмину поручили внести изменения в Правила пересечения государственной границы, предусмотрев в частности для ряда государственных служащих, судей, прокуроров возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Правительством внесен ряд изменений во исполнение этого поручения.

Судами во исполнение постановления КМУ от 27.01.2023 №69 о внесении изменений в Правил пересечения государственной границы, которым предусмотрено подать в трехдневный срок в Администрацию Государственной пограничной службы списки лиц, перечисленных в пункте 2-14 Правил пересечения границы, совершаются действия по составлению указанных списков и возникают вопросы относительно лиц и случаев, при наличии которых осуществляется пропуск через государственную границу.

Итак, на сегодняшний день существует ограничение на выезд за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, судей-военнослужащих, семьи которых (родители, дети, внуки) находятся за границей и они на время военного положения лишены возможности посещать свои семьи даже во время пребывания в отпуске.

Кроме того, как отмечает РСУ, лишены возможности выезда за границу для лечения или обследования государственные служащие, имеющие разного рода заболевания, ведь существующие правила получения разрешения для выезда за границу слишком сложны, а реализация соответствующего права в большинстве случаев является нереалистичной.

Поэтому во введенных правилах есть признаки дискриминации невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, чрезмерное ограничение их свободы передвижения подзаконным актом, в то время как утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Также в Раду судей Украины поступают обращения судей-военнослужащих, мобилизованных в Вооруженные Силы Украины, семьи которых (вместе с детьми) вынуждены были уехать за границу и получили там убежище.

Такие судьи формально, оставаясь в штате суда, являются действующими военнослужащими.

Имея разрешение от командира военного подразделения на выезд за границу во время отпуска, военнослужащие-судьи не смогли выехать за границу к своей семье из-за того, что председатели судов предоставляют сведения в Государственную пограничную службу Украины о судьях, находящихся в штате суда, поэтому они не могут выехать за границу.

Другие же военнослужащие из того же подразделения, так же мобилизованные как и судьи, уже выезжали за границу к своим семьям с разрешения командира, а судьи такой возможности не имеют.

Судьи, которые мобилизованы и проходят службу в Вооруженных Силах Украины, не имеют выходных, как и другие солдаты дома не живут, их отпуск меньше судейского втрое, судейское вознаграждение во многих случаях не получают, несмотря на то, что в решении №24 от 09.08.2022 года РСУ обращала внимание распорядителей бюджетных средств, что судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу в соответствии с решением КСУ № 11- р/2018. Аналогичную позицию поддержал и Высший совет правосудия.

В то же время, в отличие от других военнослужащих, они имеют все «почетные» ограничения, связанные со статусом судьи.

По инициативе мобилизованных судей в Государственную пограничную службу Украины был направлен запрос с требованием разъяснить, к какой именно категории граждан относится судья, мобилизованный в Вооруженные Силы Украины, с точки зрения возможности пересечения границы.

В ответ Государственная пограничная служба Украины сообщила, что решение самостоятельно не принимает, а запрет на выезд является следствием поданных органами государственной власти данных о лицах, к которым эти ограничения относятся.

Таким образом, представленный председателем суда список с данными судей, которые остались в штате, но на время мобилизации являются военными, является основанием для отказа в пропуске через государственную границу.

Поэтому важно исключить из списков тех судей и государственных служащих, которые уже служат в Вооруженных Силах, ведь они находятся под командованием и в подчинении своих командиров и зависят от их решений.

Учитывая вышеизложенное, Рада судей Украины приходит к выводу, что возможной мерой решения указанной проблемы является исключение из списков лиц, предусмотренных в пункте 2-14 Правил пересечения государственной границы, которые направляются в Администрацию Государственной пограничной службы, судей, мобилизованных и действующих военнослужащих.

Включение таких судей в указанные списки должно происходить только после их демобилизации.

«Кроме того, Рада судей Украины, как и весь судейский корпус, так и государственные служащие, продолжающие работать в органах судебной власти, понимаем и разделяем глубокое возмущение общества в связи с неэтичным поведением отдельных государственных служащих, выбиравших роскошный отдых за границей во время полномасштабной войны. Тем не менее, важно понять, что действия небольшой части должностных лиц не могут подвергать сомнению профессиональную честь и поведение всех других должностных лиц в соответствии с моральными и этическими принципами.

Многие государственные служащие имеют семьи, которые сейчас находятся за границей. Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 № 69 были введены ограничения, приводящие к тому, что они лишены возможности заботиться о своих родных (и речь не только о несовершеннолетних детях), видеть их и быть рядом в важные моменты. Это дело жизни, а не роскошного отдыха, а потому это не о роскоши, а о человеческих потребностях.

Учитывая изложенное, Рада судей просит учесть приведенные аргументы и рассмотреть возможность отмены введенных ограничений для женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, которые не подлежат мобилизации. Для мужчин, которые могут быть мобилизованы, мы понимаем необходимость сохранить эти ограничения.

Также необходимо введение четких правил нравственного поведения во время таких поездок. Общество должно иметь возможность понимать и чувствовать, что госслужащие действуют в соответствии с высокими стандартами морали независимо от обстоятельств», - отмечает РСУ.

Итак, РСУ решила:

Разъяснить, что в контексте пункта 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, в списках, направляемых в Администрацию Государственной пограничной службы, под судьями следует понимать судей, находящихся в штате судов, за исключением мобилизованных и действующих военнослужащих.

Председателям судов прислать письма Государственной пограничной службе Украины, в которых указать информацию об исключении судей военнослужащих, мобилизованных в Вооруженные Силы Украины, из списков относительно запрета пересечения границы. Информацию о включении таких лиц в указанные списки подавать исключительно после их демобилизации и возвращения к исполнению обязанностей судьи.

Обратиться в Кабмин о внесении изменений в постановление КМУ от 27.01.2023 № 69 «О внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины» о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, в части исключительности случаев пропуска через государственную границу, в частности, во время отпуска с целью лечения, посещения родственников (в том числе и совершеннолетних).

Обратиться к Кабмину, Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, Офису Генерального прокурора, другим заинтересованным субъектам с предложением разработки и утверждения правил этического поведения во время поездок за границу, во время отдыха на период военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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