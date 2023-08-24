Рада суддів звернеться до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон жінок-суддів з метою лікування і відвідування родичів, а також суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ

Рада суддів України вирішила звернутися до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів під час відпустки з метою лікування та відвідування родичів.

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Рада суддів України вирішила звернутися до Кабінету Міністрів щодо внесення змін до постанови, яка регулює Правила перетинання державного кордону, і надання можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаним жінкам-державним службовцям, в тому числі жінкам-суддям, в частині винятковості випадків пропуску через державний кордон, зокрема під час відпустки з метою лікування, відвідування родичів (в тому числі й повнолітніх). Також, на думку РСУ, право перетину кордону повинні мати судді-військовослужбовці, які є мобілізованими до Збройних Сил.

Крім того, Рада суддів вважає за необхідне затвердити Правила етичної поведінки під час поїздок за кордон, під час відпочинку на період воєнного стану.

Як відомо, рішенням РНБО від 23 січня 2023 року Кабміну доручили внести зміни до Правил перетинання державного кордону, передбачивши зокрема для низки державних службовців, суддів, прокурорів можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Урядом внесено низку змін на виконання цього доручення.

Наразі судами на виконання постанови КМУ від 27.01.2023 №69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону, якою постановлено подати в триденний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби списки осіб, передбачених у пункті 2-14 Правил перетинання кордону, вчиняються дії щодо складання вказаних списків, і виникають питання щодо осіб та випадків, за наявності яких здійснюється пропуск через державний кордон.

Отже, на сьогоднішній день існує обмеження на виїзд за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів, суддів-військовослужбовців, сім'ї яких (батьки, діти, онуки) перебувають за кордоном і вони на час дії воєнного стану позбавлені можливості відвідувати свої родини навіть під час перебування у відпустці.

Крім того, як зазначає РСУ, позбавлені можливості виїзду за кордон для лікування чи обстеження державні службовці, які мають різного роду захворювання, адже існуючі правила отримання дозволу для виїзду за кордон є надто складними, а реалізація відповідного права у більшості випадків є нереалістичним.

Тому у запроваджених правилах є ознаки дискримінації невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців,в тому числі жінок-суддів, надмірне обмеження їх свободи пересування підзаконним актом, в той час, як утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Також до Ради суддів України надходять звернення суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до Збройних Сил України, сім'ї яких (разом з дітьми) вимушені були виїхати за кордон і отримали там прихисток.

Такі судді, формально, залишаючись у штаті суду, є діючими військовослужбовцями.

Маючи дозвіл від командира військового підрозділу на виїзд за кордон під час відпустки, військовослужбовці-судді не змогли виїхати за кордон до своєї сім'ї, через те, що голови судів надають відомості в Державну прикордонну службу України щодо суддів, які перебувають у штаті суду, а відтак вони не можуть виїхати за кордон.

Інші ж військовослужбовці з того ж самого підрозділу, так само мобілізовані як і судді, вже виїжджали за кордон до своїх сімей з дозволу командира, а судді такої можливості не мають.

Судді, які мобілізовані і проходять службу в Збройних Силах України, не мають вихідних, як і інші солдати вдома не живуть, їх відпустка є меншою за суддівську втричі, суддівську винагороду у багатьох випадках не отримують, незважаючи на те, що у рішенні №24 від 09.08.2022 року Рада суддів України звертала увагу розпорядників бюджетних коштів, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу відповідно до рішення КСУ № 11-р/2018. Аналогічну позицію підтримала і Вища рада правосуддя.

В той же час на відміну від інших військовослужбовців вони мають усі «почесні» обмеження, пов’язані зі статусом судді.

За ініціативою мобілізованих суддів до Державної прикордонної служби України був спрямований запит з вимогою роз’яснити до якої саме категорії громадян відноситься суддя, який мобілізований до Збройних Сил України, з точки зору можливості перетину кордону.

У відповідь Державна прикордонна служба України повідомила, що рішення самостійно не приймає, а заборона на виїзд є наслідком поданих органами державної влади даних про осіб, яких ці обмеження стосуються.

Таким чином, поданий головою суду список з даними суддів, які залишились у штаті, але на час мобілізації є військовими, – є підставою для відмови у пропуску через державний кордон.

Тому важливо виключити зі списків тих суддів та державних службовців, які вже служать у Збройних Силах, адже вони перебувають під командуванням та у підпорядкуванні своїх командирів та залежать від їх рішень.

З огляду на вищевикладене, Рада суддів України приходить до висновку, що можливим заходом вирішення вказаної проблеми є виключення із списків осіб, передбачених у пункті 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України, що надсилаються до Адміністрації Державної прикордонної служби, суддів, які є мобілізованими та є діючими військовослужбовцями.

Включення ж таких суддів до зазначених списків має відбуватися лише після їх демобілізації.

«Крім того, Рада суддів України, як і увесь суддівський корпус, так і державні службовці, які продовжують працювати в органах судової влади, розуміємо та розділяємо глибоке обурення суспільства у зв'язку з неетичною поведінкою окремих державних службовців, які вибирали розкішний відпочинок за кордоном під час повномасштабної війни. Тим не менше, важливо зрозуміти, що дії невеликої частини посадовців не можуть ставити під сумнів професійну честь та поведінку усіх інших посадових осіб відповідно до моральних та етичних принципів.

Багато з державних службовців мають родини, які наразі перебувають за кордоном. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 69 були введені обмеження, що призводять до того, що вони позбавлені можливості дбати про своїх рідних (і мова не лише про неповнолітніх дітей), бачити їх та бути поруч у важливі моменти. Це справа життя, а не розкішного відпочинку, а тому це не про розкіш, а про людські потреби.

З огляду на викладене, Рада суддів України просить врахувати наведені аргументи та розглянути можливість скасування запроваджених обмежень для жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів, які не підлягають мобілізації. Для чоловіків, які можуть бути мобілізовані, ми розуміємо необхідність зберегти ці обмеження.

Також необхідним є запровадження чітких правил етичної поведінки під час таких поїздок. Суспільство повинно мати змогу розуміти та відчувати, що держслужбовці діють у відповідності з високими стандартами моралі, незалежно від обставин», - зазначає РСУ.

Отже, РСУ вирішила:

Роз'яснити, що у контексті пункту 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у списках, що надсилаються до Адміністрації Державної прикордонної служби, під суддями слід розуміти суддів, які перебувають у штаті судів, за винятком тих, які є мобілізованими та є діючими військовослужбовцями.

Головам судів надіслати листи Державній прикордонній службі України, в яких зазначити інформацію про виключення суддів військовослужбовців, які є мобілізованими до Збройних Сил України, з наявних списків щодо заборони перетину кордону. Інформацію про включення таких осіб до згаданих списків подавати виключно після їх демобілізації та повернення до виконання обов'язків судді.

Звернутися до Кабміну щодо внесення змін до постанови КМУ від 27.01.2023 № 69 "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів, в частині винятковості випадків пропуску через державний кордон, зокрема під час відпустки з метою лікування, відвідування родичів (в тому числі й повнолітніх).

Звернутися до Кабміну, Національного агентства України з питань державної служби, Офісу Генерального прокурора, інших зацікавлених суб'єктів з пропозицією розробки та затвердження правил етичної поведінки під час поїздок за кордон, під час відпочинку на період воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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