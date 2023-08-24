У Білорусі активно демонтують табір вагнерівців, фото

Як повідомляється, наразі в таборі прибрали третину наметів.

У селі Ціль під Осиповичами в Білорусі почали активно демонтувати табір ПВК "Вагнер". .

Білорузькі ЗМІ пишуть, що наразі в таборі прибрали третину наметів. Спершу в північній частині військової бази ПВК було близько 129 наметів, станом на 23 серпня зникли близько 65 із них.

Також повідомляється, що у західній частині військового містечка демонтували близько 27 наметів із близько 64, які були раніше. У центральній частині бази було близько 80 наметів, зараз відсутні приблизно 9 із них.

Видання пишуть, що таким чином, з 273 житлових наметів демонтували близько 101. Якщо врахувати, що в кожному з наметів можуть розміститися приблизно 20 солдатів, то територію військової частини із приблизно 5000, які там перебували, могли покинути близько 2020 "вагнерівців".

Наразі невідомо, куди могли перевезти ці намети та чи залишили найманці Білорусь.

У ЗМІ кажуть, що демонтаж перших наметів розпочався приблизно 1 серпня. На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість побачити процес розбирання в хорошій якості.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

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