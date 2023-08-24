В Беларуси активно демонтируют лагерь вагнеровцев, фото

Как сообщается, в лагере убрали треть палаток.

В селе Циль под Осиповичами в Беларуси начали активно демонтировать лагерь ЧВК "Вагнер".

Белорусские СМИ пишут, что в настоящее время в лагере убрали треть палаток. Сначала в северной части военной базы ЧВК было около 129 палаток, по состоянию на 23 августа исчезли около 65 из них.

Также сообщается, что в западной части военного городка демонтировали около 27 палаток из около 64, которые были ранее. В центральной части базы было около 80 палаток, сейчас отсутствуют примерно 9 из них.

Издания пишут, что таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали около 101. Если учесть, что в каждой из палаток могут разместиться примерно 20 солдат, то территорию находившейся там воинской части из примерно 5000 могли покинуть около 2020 "вагнеровцев".

Пока неизвестно, куда могли перевезти эти палатки и оставили линаемники Беларусь.

В СМИ говорят, что демонтаж первых палаток начался примерно 1 августа. На спутниковом снимке от 14 августа есть возможность увидеть процесс разборки в хорошем качестве.

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

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