Крушение самолета Пригожина: Росавиация обнародовала список погибших «вагнеровцев»

Среди погибших, кроме Евгения Пригожина, его правая рука Дмитрий Уткин и начальник Службы безопасности «Вагнера» Валерий Чекалов.

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При крушении бизнес-джета самолета Embrae (EBM-135BJ) в Бологовском районе Тверской области РФ погибли оба главаря частной военной компании «Вагнера» – Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, а также заместитель – Валерий Чекалов, который является начальником Службы безопасности Вагнера.

Поисковая операция на месте крушения бизнес-джета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завершена, – пишут росСМИ.

Сообщается, что спасатели обнаружили останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обнародовало перечень погибших лиц.

По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились пассажиры:

Пропустин Сергей;

Макарян Евгений;

Тотмин Александр;

Чекалов Валерий;

Уткин Дмитрий;

Матусеев Николай;

Пригожин Евгений.

В частности, члены экипажа:

Левшин Алексей (командир);

Каримов Рустам (второй пилот);

Распопова Кристина (бортпроводница).

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