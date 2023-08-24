Крушение самолета Пригожина: Росавиация обнародовала список погибших «вагнеровцев»

При крушении бизнес-джета самолета Embrae (EBM-135BJ) в Бологовском районе Тверской области РФ погибли оба главаря частной военной компании «Вагнера» – Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, а также заместитель – Валерий Чекалов, который является начальником Службы безопасности Вагнера.
Поисковая операция на месте крушения бизнес-джета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завершена, – пишут росСМИ.
Сообщается, что спасатели обнаружили останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обнародовало перечень погибших лиц.
По данным Росавиации, на борту самолета Embraer находились пассажиры:
Пропустин Сергей;
Макарян Евгений;
Тотмин Александр;
Чекалов Валерий;
Уткин Дмитрий;
Матусеев Николай;
Пригожин Евгений.
В частности, члены экипажа:
Левшин Алексей (командир);
Каримов Рустам (второй пилот);
Распопова Кристина (бортпроводница).
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