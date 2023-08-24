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Аварія літака Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих «вагнерівців»

08:10, 24 серпня 2023
Серед загиблих, окрім Євгенія Пригожина, його права рука Дмитро Уткін та начальник Служби безпеки «Вагнера» Валерій Чєкалов.
Аварія літака Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих «вагнерівців»
Джерело фото: Телеграф
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Під час аварії бізнес-джет літака Embrae (EBM-135BJ) в Бологовському районі Тверської області рф загинули обидва ватажки приватної військової компанії «Вагнера» – Євгеній Пригожин, його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер, а також заступник – Валерій Чєкалов, який є начальником Служби безпеки Вагнера.

Пошукова операція на місці аварії бізнес-джета власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина завершена, – пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що рятувальники виявили останки 10 осіб: семи пасажирів і трьох членів екіпажу.

Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) оприлюднило перелік загиблих осіб.

За даними Росавіації, на борту літака Embraer знаходились пасажири:

Пропустін Сергій;

Макарян Євгеній;

Тотмін Олександр;

Чєкалов Валерій;

Уткін Дмитро;

Матусєєв Микола;

Пригожин Євгеній.

Зокрема, члени екіпажу:

Лєвшин Олексій (командир);

Карімов Рустам (другий пілот);

Распопова Христина (бортпровідниця).

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