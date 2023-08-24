Аварія літака Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих «вагнерівців»

Під час аварії бізнес-джет літака Embrae (EBM-135BJ) в Бологовському районі Тверської області рф загинули обидва ватажки приватної військової компанії «Вагнера» – Євгеній Пригожин, його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер, а також заступник – Валерій Чєкалов, який є начальником Служби безпеки Вагнера.
Пошукова операція на місці аварії бізнес-джета власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина завершена, – пишуть росЗМІ.
Повідомляється, що рятувальники виявили останки 10 осіб: семи пасажирів і трьох членів екіпажу.
Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) оприлюднило перелік загиблих осіб.
За даними Росавіації, на борту літака Embraer знаходились пасажири:
Пропустін Сергій;
Макарян Євгеній;
Тотмін Олександр;
Чєкалов Валерій;
Уткін Дмитро;
Матусєєв Микола;
Пригожин Євгеній.
Зокрема, члени екіпажу:
Лєвшин Олексій (командир);
Карімов Рустам (другий пілот);
Распопова Христина (бортпровідниця).
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