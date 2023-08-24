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На Дніпропетровщині командир частини викрав військове майно та здав в ломбард, — прокуратура

09:52, 24 серпня 2023
Загальна вартість збитків оцінюється у 500 тисяч гривень.
На Дніпропетровщині командир частини викрав військове майно та здав в ломбард, — прокуратура
Фото: ОГП
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Прокуратура затримала командира взводу на Дніпропетровщині, який викрав військове майно, а саме два дрони та радіостанції. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Як стало стало відомо, командир розвідувального взводу, який належить до однієї з військових частин Дніпропетровщини, викрав ввірене йому військове майно. Зокрема йдеться про чотири комплекти портативних радіостанцій спецпризначення, а також два квадрокоптери. Загальна вартість збитків оцінюється у 500 тис. грн.

Він здав це військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Командиру оголосили про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ (викрадення військового майна). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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