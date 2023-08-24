Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

Будівля Косівського районного суду Івано-Франківської області

Дещо нетипове повідомлення про втручання у здійснення правосуддя надійшло у Вищу раду правосуддя від судді Косівського райсуду Івано-Франківської області Юлії Кіцули.

Суддя Юлія Кіцула (призначена на посаду судді у 2020 році) повідомила, що з 18 серпня у неї відсутній постійний помічник судді.

З урахування того факту, що в штаті Косівського райсуду наявний додатковий помічник, Юлія Кіцула написала службові записки про необхідність тимчасового надання їй додаткового помічника судді до моменту, поки не буде вирішене питання про призначення основного помічника.

Втім, у наданні тимчасового помічника судді було відмовлено.

Натомість, 22 серпня Юлії Кіцулі принесли на ознайомлення наказ заступника керівника апарату Косівського райсуду про тимчасове закріплення за нею помічника, який одночасно є помічником в. о. голови суду. Втім, суддя своєї згоди на призначення зазначеної особи не надала.

Суддя зазначила, що вона неодноразово повідомляла про те, що вказаний помічник судді не може бути закріплений за нею через своєрідний конфлікт інтересів.

Справа в тому, що рідний брат помічника в. о. голови суду є обвинуваченим за ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту, алкогольних напоїв, тютюну) КК.

Кримінальна справа щодо брата помічника в. о. голови суду знаходиться на розгляді саме Юлії Кіцулі. При цьому в даному кримінальному провадженні в якості свідка допитувався навіть рідний батько помічника в. о. голови суду та обвинуваченого.

«Зазначаю, що закріплення за мною помічника відбулося всупереч моєму погодженню, адже своєї письмової згоди чи подання я не подавала. Про таке закріплення, і такі дії в. о. керівника апарату Косівського районного суду Івано-Франківської області та в.о. голови Косівського районного суду, мені нічого не було відомо. Мене просто поставили перед фактом, про закріплення тимчасового помічника, та надання йому доступу до системи автоматизованого документообігу суду. За таких обставин, нав'язлива пропозиція щодо призначення виконувати обов'язки тимчасового помічника судді на моє переконання є втручанням у здійснення мною правосуддя», - повідомила Юлія Кіцула у Вищу раду правосуддя.

Суддя також підкреслила, що у разі закріплення за нею вказаного тимчасового помічника, йому буде надано відповідний доступ до всіх судових справ, які перебувають у неї в провадженні, в тому числі і до кримінального провадження, обвинуваченим в якому є рідний брат помічника.

На думку Юлії Кіцулі, закріплення за нею вказаного тимчасового помічника, може мати негативний вплив на розгляд кримінального провадження ще й тому, що «може посіяти сумнів у стороннього спостерігача щодо неупередженості судді».

«Крім того, незрозуміло яким чином проводити подальший розгляд справи, написання проекту судового рішення, якщо (помічник) матиме прямий доступ до матеріалів кримінального провадження, а в обов'язки помічників входить написання проектів судових рішень, в тому числі і вироків суду. Водночас умисне закріплення такого помічника за суддею, всупереч її волі, на розгляді в якої перебуває кримінальне провадження, щодо близького родича (брата) помічника, може підірвати незалежність та авторитет судової влади», - повідомила Юлія Кіцула.

Також, суддя повідомила, що дії керівництва Косівського райсуду є втручанням у здійснення правосуддя з метою дискредитації Юлії Кіцулі.

«Вважаю, що дії в. о. керівника апарату Косівського районного суду Івано-Франківської області та в. о. голови Косівського районного суду Івано-Франківської області, щодо умисного закріплення за мною помічника, який є основним помічником судді, за наявності вільного (додаткового) помічника в штаті Косівського районного суду, є втручанням у здійснення мною правосуддя, з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду при розгляді кримінального провадження, та взагалі належного виконання мною повноважень судді», - вказала у повідомлені Юлія Кіцула.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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