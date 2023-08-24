Руководство суда навязало судье помощника против ее воли, но судья отказалась с ним работать

Как оказалось, близкий родственник помощника судьи является обвиняемым в деле, рассматриваемом судьей.

Здание Косовского районного суда Ивано-Франковской области

Несколько нетипичное сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия поступило в Высший совет правосудия от судьи Косовского райсуда Ивано-Франковской области Юлии Кицулы.

Судья Юлия Кицула (назначена на должность судьи в 2020 году) сообщила, что с 18 августа у нее отсутствует постоянный помощник судьи.

Учитывая тот факт, что в штате Косовского райсуда имеется дополнительный помощник, Юлия Кицула написала служебные записки о необходимости временного предоставления ей дополнительного помощника судьи до момента, пока не будет решен вопрос о назначении основного помощника.

Впрочем, в предоставлении временного помощника судье было отказано.

22 августа Юлии Кицули принесли на ознакомление приказ заместителя руководителя аппарата Косовского райсуда о временном закреплении за ней помощника, который одновременно является помощником и. о. председателя суда. Впрочем, судья свое согласие на назначение указанного лица не предоставила.

Судья отметила, что она неоднократно сообщала о том, что указанный помощник судьи не может быть закреплен за ней из-за своеобразного конфликта интересов.

Дело в том, что родной брат помощника и. о. председателя суда, является обвиняемым по ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта или хранения в этих целях, а также сбыт или транспортировка в целях сбыта незаконно изготовленных спирта, алкогольных напитков, табака) УК.

Уголовное дело в отношении брата помощника и. о. главы суда находится на рассмотрении именно Юлии Кицули. При этом в данном уголовном производстве в качестве свидетеля допрашивался даже родной отец помощника и. о. председателя суда и обвиняемого.

«Отмечаю, что закрепление за мной помощника произошло вопреки моему согласию, ведь своего письменного согласия или представления я не подавала. О таком закреплении и таких действиях в. о. руководителя аппарата Косовского районного суда Ивано-Франковской области и и. о. председателя Косовского районного суда, мне ничего не было известно. Меня просто поставили перед фактом о закреплении временного помощника и предоставлении ему доступа к системе автоматизированного документооборота суда. При таких обстоятельствах навязчивое предложение о назначении исполняющим обязанности временного помощника судьи, по моему убеждению, является вмешательством в осуществление мною правосудия», - сообщила Юлия Кицула в Высший совет правосудия.

Судья также подчеркнула, что в случае закрепления за ней указанного временного помощника, ему будет предоставлен соответствующий доступ ко всем судебным делам, которые находятся у нее в производстве, в том числе и к уголовному производству, обвиняемым в котором является родной брат помощника.

По мнению Юлии Кицули, закрепление за ней указанного временного помощника может оказать негативное влияние на рассмотрение уголовного производства еще и потому, что «может посеять сомнение у стороннего наблюдателя относительно беспристрастности судьи».

«Кроме того, непонятно, каким образом проводить дальнейшее рассмотрение дела, написание проекта судебного решения, если (помощник) будет иметь прямой доступ к материалам уголовного производства, а в обязанности помощников входит написание проектов судебных решений, в том числе и приговоров суда. В то же время умышленное закрепление такого помощника за судьей, вопреки ее воле, на рассмотрении у которой находится уголовное производство относительно близкого родственника (брата) помощника, может подорвать независимость и авторитет судебной власти», - сообщила Юлия Кицула.

Судья также сообщила, что действия руководства Косовского райсуда являются вмешательством в осуществление правосудия с целью дискредитации Юлии Кицули.

«Считаю, что действия и. о. руководителя аппарата Косовского районного суда Ивано-Франковской области и и. о. председателя Косовского районного суда Ивано-Франковской области относительно умышленного закрепления за мной помощника, который является основным помощником судьи, при наличии свободного (дополнительного) помощника в штате Косовского районного суда, является вмешательством в осуществление мною правосудия, с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда при рассмотрении уголовного производства и вообще надлежащего исполнения мною полномочий судьи», - указала в сообщении Юлия Кицула.

Автор: Вячеслав Хрипун

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