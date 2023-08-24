Верховна Рада ухвалила закон про обчислення строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни

Парламент прийняв зміни до КПК: на думку депутатів, практика засвідчила потребу змін в обчисленні строків досудового розслідування у провадженнях, де жодній особі не повідомлено про підозру.

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування, встановлених ч. 2 статті 219 КПК. Тобто, не включати до строків досудового розслідування у 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, і 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідну норму містить прийнятий Верховною Радою 23 серпня в цілому як закон законопроект 9314-д про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Його зареєстрували у Верховній Раді 4 серпня Юлія Яцик, Олександр Бакумов, Сергій Іонушас, В'ячеслав Медяник та інші.

Як вказують автори, Верховною Радою було прийнято низку змін до КПК в частині оптимізації повноважень слідчого, прокурора, слідчого судді, керівника органу прокуратури в умовах воєнного стану.

Але практика засвідчила необхідність змін в обчисленні строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не повідомлено про підозру, особливо це стосується воєнних злочинів.

Так, правоохоронними органами проводиться досудове розслідування майже у 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру, це зокрема понад 1,2 млн кримінальних проваджень в проваджені слідчих Нацполіції, майже 60 тис. – слідчих СБУ, понад 30 тис. – ДБР тощо. Проведення слідчих дій у цій категорії кримінальних проваджень ускладнюється умовами воєнного стану, знищенням доказів тощо.

Проте визначені статтею 219 КПК строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину 18 місяців, спливають вже у серпні-вересні 2023 року.

Отже, треба зміни до КПК для врегулювання на період воєнного стану питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Які зміни до КПК

Отже, законопроект передбачає зміни до статті 615 КПК, в яких встановлюється, що «у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та на дату введення = воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включатиметься до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 КПК».

Також, у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становитиме 30 місяців (крім злочинів, передбачених статтями 437-439, ч. 1 ст. 442 КК).

При цьому до другого читання Верховна Рада врахувала частково поправку голови Комітету Сергія Іонушаса, відповідно до якої строк досудового розслідування в 30 місяців, «може бути продовжений у порядку та межах строків, передбачених параграфом 4 глави 24 КПК». Нагадаємо, що цей параграф зокрема визначає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Також він визначає, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПКу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК. Тому, про «межі» яких строків йдеться саме у даному разі, достеменно невідомо.

При цьому це положення про 30 місяців будуть поширюватися також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності новим Законом про внесення змін до КПК щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану, тобто, законопроекту 9314-д.

Як зазначило Головне науково-експертне управління Ради, «в законопроекті пропонується від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування встановити строк досудового розслідування всіх без винятку кримінальних правопорушень у тридцять місяців від дати внесення відомостей до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру.

По-перше, навряд чи виправданим є встановлення однакового строку досудового розслідування для нетяжкого та тяжкого або особливо тяжкого злочину.

По-друге, введення в Україні воєнного стану навряд чи свідчить про однаковий стан речей на всій її території. Об’єктивно на сьогодні він є різним на територіях, де ведуться активні бойові дії, і на територіях, де такі дії не ведуться. А відтак і ідея збільшити на всіх без винятку територіях строк досудового розслідування до припинення чи скасування воєнного стану викликає сумнів.

По-третє, у разі прийняття даного припису виникає питання про те, як має обчислюватись строк досудового розслідування по тих кримінальних провадженнях, які розпочаті в період дії воєнного стану, але не завершені на момент його припинення чи скасування, якщо тридцятимісячний строк у цей момент не закінчився, але загальні строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК, уже закінчились», - зауважили у ГНЕУ.

Також законопроектом пропонуються зміни до ч. 2 статті 219 КПК, відповідно до яких строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру не буде обчислюватися у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, Порушення законів та звичаїв війни, Застосування зброї масового знищення) чи ч. 1 статті 442 КК (Геноцид).

Так само не буде обчислюватися загальний строк досудового розслідування й при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється за ознаками злочину, передбаченого статями 437-439 чи ч. 1 статті 442 КК.

Нагадаємо, що 23 серпня Верховна Рада також ухвалила у цілому як закон законопроект 9185, ініціаторами якого виступили народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, який передбачає, що за одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду. Цей вид покарання замінить арешт.

Автор: Наталя Мамченко

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