Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

У Кримінальному кодексі з’явиться пробаційний нагляд як основний вид покарання. Його введуть до більш, ніж 140 статей КК. В основному, на заміну арешту.

Відповідний законопроект 9185 щодо внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів 23 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон.

Зокрема, пробаційний нагляд буде передбачений як можливе покарання за статтями:

126 (Побої і мордування), 126-1 (Домашнє насильство), 129 (Погроза вбивством), 130 (Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби), 139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником), 144 (Насильницьке донорство), 150 (Експлуатація дітей), 154 (Примушування до вступу в статевий зв'язок), 159-1 (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму), 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж), 190 (Шахрайство), 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги), 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах), 248 (Незаконне полювання), 252 (Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду), 351-2 (Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 371 (Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), 374 (Порушення права на захист), 376 (Втручання в діяльність судових органів), 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) тощо.

Законом у новій редакції викладено статтю 60 КК «Арешт». Його будуть застосовувати лише до військовослужбовців.

«Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гауптвахті і встановлюється на строк від одного до шести місяців. Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років», - пропонують визначити автори.

У Кримінально-виконавчому кодексі з переліку установ виконання покарань виключать арештні доми, а також скасують частину глави, яка регулює виконання покарання у виді арешту.

Натомість змінами до КК до видів покарань за злочини віднесуть пробаційний нагляд (доповнення до ст. 51).

При цьому його віднесуть до основних видів покарань, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі.

У КК з’явиться нова стаття 59-1 «Пробаційний нагляд».

Відповідно до неї покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки:

використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Обовʼязок використовувати електронний засіб контролю і нагляду встановлюється судом на строк від одного місяця до одного року.

Пробаційний нагляд призначається на строк від одного до 5 років.

Пробаційний нагляд не призначається особам, які під час відбування цього виду покарання вчинили кримінальне правопорушення.

Вносяться зміни також до статті 72, яка регулює правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення. Тепер вона також регулюватиме зарахування домашнього арешту.

А саме, у разі внесення змін:

Одному дню позбавлення волі будуть відповідати два дні пробаційного нагляду.

Одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту відповідатимуть два дні пробаційного нагляду.

Одному дню обмеження волі відповідатиме один день пробаційного нагляду.

Домашній арешт буде зараховуватися судом у строк покарання за правилами, передбаченими в частині 1 ст. 72, виходячи з такого їх співвідношення – три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

З дня набрання чинності цим новим законом «засудженим, які відбувають покарання у виді арешту в арештних домах, замінять невідбуту частину покарання на інший вид покарання відповідно до статті 72 КК, зміни до якої ми описували вище.

Закон набере чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

У статті 389 КК «Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі» встановлять, що ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Детально про даний закон ми писали раніше.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.