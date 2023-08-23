Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

В Уголовном кодексе появится пробационный надзор как основной вид наказания. Его введут в более чем 140 статей УК. В основном, на замену аресту.

Соответствующий законопроект 9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты 23 августа Верховная Рада приняла в целом как закон.

В частности, пробационный надзор будет предусмотрен как возможное наказание по статьям:

126 (Побои), 126-1 (Домашнее насилие), 129 (Угроза убийством), 130 (Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни), 139 (Неоказание помощи больному медицинским работником), 144 (Насильственное донорство), 150 (Эксплуатация детей), 154 (Принуждение к вступлению в половую связь), 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума), 185 (Кража), 186 (Грабеж), 190 (Мошенничество),

201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи), 239-2 (Незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах), 248 (Незаконная охота), 252 (Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства и объектов природно-заповедного фонда), 351-2 (Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом), 371 (Заведомо незаконные задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей), 374 (Нарушение права на защиту), 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов), 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) и т.п.

Законом в новой редакции изложена статья 60 УК «Арест». Его будут применять только к военнослужащим.

«Наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и устанавливается сроком от одного до шести месяцев. Арест не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет», - предлагают определить авторы.

В Уголовно-исполнительном кодексе из перечня учреждений исполнения наказаний исключат арестные дома, а также отменят часть главы, регулирующую исполнение наказания в виде ареста.

Однако изменениями в УК к видам наказаний за преступления отнесут пробационный надзор (дополнение к ст. 51).

При этом его отнесут к основным видам наказаний на уровне с ограничением или лишением свободы.

В УК появится новая статья 59-1 «Пробоционный надзор».

В соответствии с ней наказание в виде пробационного надзора состоит в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности:

использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;

соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничении общения, передвижении и проведении досуга;

трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);

выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;

пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

Обязанность использовать электронное средство контроля и надзора устанавливается судом сроком от одного месяца до одного года.

Пробационный надзор назначается на срок от одного до 5 лет.

Пробационный надзор не назначается лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.

Вносятся изменения в статью 72, регулирующую правила составления наказаний и зачисление срока предварительного заключения. Теперь она будет также регулировать зачисление домашнего ареста.

А именно, при внесении изменений:

Одному дню лишения свободы будут соответствовать два дни пробационного надзора.

Одному дню содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или аресту будут соответствовать два дня пробационного надзора.

Одному дню ограничения свободы будет соответствовать один день пробационного надзора.

Домашний арест будет засчитываться судом в срок наказания по правилам, предусмотренным в части 1 ст. 72, исходя из такого их соотношения – три дня круглосуточного домашнего ареста соответствуют одному дню лишения свободы.

Со дня вступления в силу этого нового закона осужденным, отбывающим наказание в виде ареста в арестных домах, заменят неотбытую часть наказания на другой вид наказания соответственно статьи 72 УК, изменения к которой мы описывали выше.

Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

В статье 389 УК «Уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы» установят, что уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора – наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.

Подробно о данном законе мы писали раньше.

Автор: Наталья Мамченко

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