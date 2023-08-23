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На Хмельнитчине бабушка и дедушка не смогли найти внучку и обратились в полицию: девочка играла в прятки

23:21, 23 августа 2023
Как оказалось, девочка играла с бабушкой в прятки.
На Хмельнитчине бабушка и дедушка не смогли найти внучку и обратились в полицию: девочка играла в прятки
Источник фото: Ювенальная полиция Хмельницкой области / Facebook
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В Хмельнитчине бабушка и дедушка не смогли найти 4-летнюю внучку, поэтому были вынуждены позвонить в полицию.

Об этом сообщили в ювенальной полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел во вторник, 21 августа.

Как отмечается, полтора часа дедушка с бабушкой разыскивали девочку, обегали хозяйство, прилегающую территорию, обратились к работникам охраны местного санатория.

Впоследствии позвонили в полицию. Правоохранители нашли малышку в летней беседке.

Как оказалось, девочка играла с бабушкой в прятки.

Работники сектора ювенальной превенции провели профилактическую работу и подарили малышке канцелярские принадлежности, чтобы девочка имела возможность занять себя полезными делами и больше так с бабушкой не шутила.

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