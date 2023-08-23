На Хмельниччині бабуся й дідусь не змогли знайти онуку і звернулися до поліції: дівчинка грала у хованки

Як виявилося, дівчинка гралася з бабусею в хованки.

Джерело фото: Ювенальна поліція Хмельницької області / Facebook

На Хмельниччині бабуся й дідусь не змогли знайти 4-річну онуку, тому були змушені зателефонувати у поліцію.

Про це повідомили в ювенальній поліції Хмельницької області.

Інцидент трапився у вівторок, 21 серпня.

Як зазначається, півтори години дідусь з бабусею розшукували дівчинку, оббігали господарство, прилеглу територію, звернулася до працівників охорони місцевого санаторію.

Згодом зателефонували до поліції. Правоохоронці знайшли малечу у в літній альтанці.

Як виявилося, дівчинка гралася з бабусею в хованки.

Працівники сектору ювенальної превенції провели профілактичну роботу та подарували малечі канцелярське приладдя, щоб дівчинка мала змогу зайняти себе корисними справами і більше так з бабусею не жартувала.

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