Литва передасть Україні ЗРК NASAMS

Литва у вересні планує передати Україні пускові установки NASAMS.

Джерело фото: Twitter / Gitanas Nausėda

Після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Президент Литви Гітанас Науседа заявив про передачу Україні пускових установок ЗРК NASAMS.

Поставки ЗРК NASAMS очікуються вже у вересні.

«Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS», – написав Науседа у Twitter.

Нагадаємо, до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа відсвяткувати День Незалежності.

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