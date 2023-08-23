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Україна розірвала угоди з Іраном та Сирією

16:45, 23 серпня 2023
Україна припинила дві угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Україна розірвала угоди з Іраном та Сирією
Джерело фото: Мінфін
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Верховна Рада України під час засідання 23 червня припинила дві угоду про уникнення подвійного оподаткування з Іраном та Сирією, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Обидві угоди стосуються подвійного оподаткування:

  • №0209 – між Україною та Сирією (За 278 голосів)
  • №0215 – між Україною та Іраном (За 273 голосів)

Раніше Україна припинила угоди з росією та Білоруссю.

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