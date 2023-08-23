Україна розірвала угоди з Іраном та Сирією

Верховна Рада України під час засідання 23 червня припинила дві угоду про уникнення подвійного оподаткування з Іраном та Сирією, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Обидві угоди стосуються подвійного оподаткування:
- №0209 – між Україною та Сирією (За 278 голосів)
- №0215 – між Україною та Іраном (За 273 голосів)
Раніше Україна припинила угоди з росією та Білоруссю.
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