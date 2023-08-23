Україна розірвала угоди з Іраном та Сирією

Україна припинила дві угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Джерело фото: Мінфін

Верховна Рада України під час засідання 23 червня припинила дві угоду про уникнення подвійного оподаткування з Іраном та Сирією, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Обидві угоди стосуються подвійного оподаткування:

№0209 – між Україною та Сирією (За 278 голосів)

№0215 – між Україною та Іраном (За 273 голосів)

Раніше Україна припинила угоди з росією та Білоруссю.

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