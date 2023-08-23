Украина разорвала соглашения с Ираном и Сирией

Украина прекратила два соглашения об избежании двойного налогообложения.

Источник фото: Минфин

Верховная Рада Украины во время заседания 23 июня прекратила два соглашения об избежании двойного налогообложения с Ираном и Сирией, – сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Оба соглашения касаются двойного налогообложения:

- №0209 - между Украиной и Сирией (За 278 голосов)

- №0215 - между Украиной и Ираном (За 273 голосов)

Ранее Украина прекратила соглашения с россией и беларусью.

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