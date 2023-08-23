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  1. Законодательство

Рада упростила таможенное декларирование военной техники

16:39, 23 августа 2023
За законопроект в целом проголосовало 280 народных депутатов.
Рада упростила таможенное декларирование военной техники
Источник фото: rada.gov.ua
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Верховная Рада Украины упростила таможенное декларирование военной техники. За законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации до европейских и североатлантических стандартов процедур декларирования военной техники и других товаров № 9402 в целом проголосовало 280 народных депутатов.

Законопроектом предлагается:

  • разрешить во время таможенного оформления грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, которые согласно закону допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать Форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения;
  • установить, что применение Формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита;
  • имплементировать в таможенное законодательство положения законодательства ЕС относительно использованных вооруженными силами отдельных товаров (патронов, пищевых наборов и т.п.) во время многонациональных учений;
  • упростить процедуру в части освобождения от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, разрешений, необходимых для перемещения лекарственных средств, в том числе тех, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, продукции, произведенной с применением ГМО, освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины товаров с использованием Формы 302;

Ранее мы писали, что 19 июня Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9402 по унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедуры декларирования военной техники и других товаров.

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