Рада упростила таможенное декларирование военной техники

За законопроект в целом проголосовало 280 народных депутатов.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины упростила таможенное декларирование военной техники. За законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации до европейских и североатлантических стандартов процедур декларирования военной техники и других товаров № 9402 в целом проголосовало 280 народных депутатов.

Законопроектом предлагается:

разрешить во время таможенного оформления грузов подразделений вооруженных сил государств-членов ЕС, НАТО, которые согласно закону допущены на территорию Украины, вместо таможенной декларации использовать Форму 302 по форме государства, из которого направляются такие подразделения;

установить, что применение Формы 302 разрешается в таможенных режимах временного ввоза, временного вывоза, реэкспорта, реимпорта и транзита;

имплементировать в таможенное законодательство положения законодательства ЕС относительно использованных вооруженными силами отдельных товаров (патронов, пищевых наборов и т.п.) во время многонациональных учений;

упростить процедуру в части освобождения от получения разрешительных документов государственного экспортного контроля для товаров военного назначения и двойного использования, разрешений, необходимых для перемещения лекарственных средств, в том числе тех, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, продукции, произведенной с применением ГМО, освобождение от прохождения государственного контроля пищевых продуктов при перемещении через таможенную границу Украины товаров с использованием Формы 302;

Ранее мы писали, что 19 июня Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9402 по унификации к европейским и североатлантическим стандартам процедуры декларирования военной техники и других товаров.

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