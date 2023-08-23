Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

Рада розблокувала підписання закону про повернення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до ВРП

Але, незважаючи на заяви Дениса Маслова, розгляд дисциплінарних скарг на суддів поки не відновиться.

Бюро КРЕС висловило до законопроекту 5456-д зауваження щодо гарантій та статусу суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ

Бюро Консультативної ради європейських суддів ухвалило висновок стосовно законопроекту 5456-д у контексті питань переведення суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ.

Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

ВККС рекомендувала на відрядження вісім суддів до Київського окружного адміністративного суду.

  1. Законодавство

Рада спростила митне декларування військової техніки

16:39, 23 серпня 2023
За законопроєкт в цілому проголосувало 280 народних депутатів.
Рада спростила митне декларування військової техніки
Джерело фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада України спростила митне декларування військової техніки. За законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів № 9402 в цілому проголосувало 280 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується:

  • дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи;
  • встановити, що застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту;
  • імплементувати в митне законодавство положення законодавства ЄС щодо використаних збройними силами окремих товарів (патронів, харчових наборів тощо) під час багатонаціональних навчань;
  • спростити процедуру в частині звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів при переміщенні через митний кордон України товарів з використанням Форми 302;

Раніше ми писали, що 19 червня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9402 щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду