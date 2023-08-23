Рада спростила митне декларування військової техніки

За законопроєкт в цілому проголосувало 280 народних депутатів.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України спростила митне декларування військової техніки. За законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів № 9402 в цілому проголосувало 280 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується:

дозволити під час митного оформлення вантажів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС, НАТО, які відповідно до закону допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи;

встановити, що застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту;

імплементувати в митне законодавство положення законодавства ЄС щодо використаних збройними силами окремих товарів (патронів, харчових наборів тощо) під час багатонаціональних навчань;

спростити процедуру в частині звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, продукції, виробленої із застосуванням ГМО, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів при переміщенні через митний кордон України товарів з використанням Форми 302;

Раніше ми писали, що 19 червня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9402 щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

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