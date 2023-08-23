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Рада розблокувала підписання закону про повернення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до ВРП

16:37, 23 серпня 2023
Але, незважаючи на заяви Дениса Маслова, розгляд дисциплінарних скарг на суддів поки не відновиться.
Рада розблокувала підписання закону про повернення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до ВРП
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Верховна Рада на своєму засіданні 23 серпня розблокувала підписання закону про повернення функції розгляду дисциплінарних скарг на суддів Вищій раді правосуддя (законопроект 9261). Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 9 серпня ухвалила його в цілому. Голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов заявив, що «закон передбачає відновлення дисциплінарної функції ВРП».

Втім, розблоковано лише підписання. Саме ж повернення дисциплінарної функції ВРП відбудеться не відразу, а лише після прийняття іншого закону та запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів (яка й має взяти на себе функцію з попередньої фільтрації скарг).

Законопроект Денис Маслова 9483-2, який запустить створення Служби дисциплінарних інспекторів, 9 серпня Рада прийняла лише за основу, і його ще мають ухвалити у другому читанні.

Отже, лише якщо обидва закони будуть прийняті та підписані Президентом, то поки Вища рада правосуддя почне розглядати ці скарги, паралельно буде йти процес відбору дисциплінарних інспекторів спеціально створеною для цього комісією з вирішальним голосом міжнародників. Потім, коли Служба буде створена, роботу зі скаргами почнуть вже дисциплінарні інспектори.

Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 серпня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики знайшов корупційні ризики у законопроекті 9483-2, до якого прив’язали введення в дію закону 9261 про повернення дисциплінарної функції ВРП.

Зокрема, як озвучила голова Комітету Анастасія Радіна, фактично ВРП має залучатися до добору дисциплінарних інспекторів на двох етапах, оскільки передбачено, що ВРП може бути і членом конкурсної комісії, яка проводить конкурс для визначення кандидатів до Служби, так і передбачено, що ВРП, власне, призначає на посаду та відмовляє у призначенні на посади відібраним конкурсною комісією кандидатам на посади дисциплінарних інспекторів. Це, на її думку, конфлікт інтересів та дублювання повноважень.

Таким чином, законопроект 9483-2, скоріш за все, ще чекає доопрацювання. І, відповідно, будуть чекати скаржники до суддів.

Нагадаємо, що у ВРП накопичилося біля 10 тисяч скарг. А дисциплінарну функцію Вища рада правосуддя втратила у 2021 році завдяки прийняттю відповідного закону парламентом. З тих пір скарги на суддів не розглядаються.

Автор: Наталя Мамченко

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