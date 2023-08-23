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Рада ухвалила закон про адміністративний устрій Криму

16:27, 23 серпня 2023
Парламент ухвалив закон щодо cтворення сучасної системи адміністративно-територіального устрою Криму.
Рада ухвалила закон про адміністративний устрій Криму
Джерело фото: zmina.info
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Під час засідання 23 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект про cтворення сучасної системи адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, Парламент прийняв закон №9548 Про адміністративний устрій Криму.

«За» в цілому  – 309.

Основні пункти закону про адміністративний устрій Криму:

  1. В дію вводяться рішення, які були прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках з питань декомунізації назв населених пунктів і впровадження нової адміністративної структури Криму. До цього передбачалось, що ці рішення будуть втілені після деокупації півострова.
  2. Уряду надається повноваження визначати межі територіальних громад та обирати адміністративні центри для них у Криму без обов'язкової розробки довгострокових планів.
  3. Кабінету Міністрів доручається протягом одного місяця встановити межі територіальних громад і вибрати адміністративні центри для них на території Автономної Республіки Крим. Також протягом трьох місяців від Кабміну очікується створення державних адміністрацій нових районів та подання цих питань на розгляд відповідних органів.

Крім того, Парламент 320 «за» проголосував за заяву про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення АР Крим та міста Севастополя.

Текст з заяви: «Міжнародна Кримська платформа має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України, а й для гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні в цілому».

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