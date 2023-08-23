В Україні відновлюють звітування політичних партій: депутат пояснила деталі

Понад три роки фінансування політичних сил випало із системи контролю НАЗК і громадськості.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9419-1, який передбачає відновлення подання політичними партіями фінансових звітів до НАЗК про використання бюджетних коштів.

Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Українські виборці надали депутатам мандат довіри, а окрім цього з власної кишені фінансують роботу політичних партій. Цілком справедливо, коли платники податків матимуть повне право знати, куди і на що політики витрачають їхні кошти», – сказала вона.

За її словами, доступ відповідних контролюючих органів та громадянського суспільства до звітності партій за принципом «усі бачать усе» має стати ще одним запобіжником для корупційних ризиків і зловживань. Зниження порогу вимог до партій, щоб отримати фінансування із держбюджету, а також чіткий перелік вимог, на що можна їх витрачати, а на що – ні.

«Якщо зараз держава фінансує лише ті партії, що подолали поріг в 5% голосів на виборах і пройшли до Верховної Ради, то відтепер отримувати кошти на статутну діяльність можуть ті, хто набрав 3% голосів. По суті, це додатковий стимул для розвитку тих, хто хоч і не потрапив в парламент, має певну підтримку від громадян, готовий працювати і розвиватись. Ця норма також сприятиме деолігархізації, зниженню впливу великого капіталу на політичне життя та розбудові здорової політичної конкуренції, а також збільшуватиме прямий вплив виборців на політичний процес», – розповіла Олена Шуляк.

Окрім того, документ сприяє розбудові ефективної політичної системи і дозволяє політичним силам в прозорий спосіб отримувати додатковий дохід на фінансування своєї діяльності. У ньому є норма, яка дозволяє розміщувати кошти на банківських депозитних рахунках із метою отримання пасивного доходу. Це офіційний дохід, який потім можна використати на розбудову своєї спроможності, додала голова партії.

«Понад три роки фінансування політичних сил випало із системи контролю НАЗК і громадськості. Спочатку це сталось через пандемію, а потім почалось повномасштабне вторгнення. Проте час повертати підзвітність та прозорість у цей процес. НАЗК має поновити роботу Єдиного державного реєстру звітності політичних партій якомога швидше, не пізніше набрання чинності майбутнього закону», – пояснила Олена Шуляк.

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