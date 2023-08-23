В Украине возобновляют отчетность политических партий: депутат объяснила детали

Более трех лет финансирование политических сил выпало из системы контроля НАПК и общественности.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада поддержала законопроект №9419-1, предусматривающий возобновление представления политическими партиями финансовых отчетов в НАПК об использовании бюджетных средств.

Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Украинские избиратели предоставили депутатам мандат доверия, а кроме этого из собственного кармана финансируют работу политических партий. Совершенно справедливо, когда налогоплательщики будут иметь полное право знать, куда и на что политики тратят их средства», – сказала она.

По ее словам, доступ соответствующих контролирующих органов и гражданского общества к отчетности партий по принципу «все видят все» должен стать еще одним предохранителем для коррупционных рисков и злоупотреблений. Снижение порога требований к партиям, чтобы получить финансирование из госбюджета, а также четкий перечень требований, на что их можно тратить, а на что – нет.

«Если сейчас государство финансирует только те партии, которые преодолели порог в 5% голосов на выборах и прошли в Верховную Раду, то теперь получать средства на уставную деятельность могут те, кто набрал 3% голосов. По сути это дополнительный стимул для развития тех, кто хоть и не попал в парламент, имеет определенную поддержку от граждан, готов работать и развиваться. Эта норма также будет способствовать деолигархизации, снижению влияния крупного капитала на политическую жизнь и развитию здоровой политической конкуренции, а также будет увеличивать прямое влияние избирателей на политический процесс», – рассказала Елена Шуляк.

Кроме того, документ способствует развитию эффективной политической системы и позволяет политическим силам в прозрачный способ получать дополнительный доход на финансирование своей деятельности. В нем есть норма, позволяющая размещать средства на банковских депозитных счетах с целью получения пассивного дохода. Это официальный доход, который потом можно использовать на развитие своей состоятельности, добавила председатель партии.

«Более трех лет финансирование политических сил выпало из системы контроля НАПК и общественности. Сначала это произошло из-за пандемии, а затем началось полномасштабное вторжение. Однако пора возвращать подотчетность и прозрачность в этот процесс. НАПК должно возобновить работу Единого государственного реестра отчетности политических партий как можно скорее, не позже вступления в силу будущего закона», – пояснила Елена Шуляк.

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