Расстрелы гражданских в Буче: СБУ сообщила о подозрении пяти российским десантникам

СБУ сообщила о подозрении пяти российским десантникам, которые расстреляли авто с киевлянином во время оккупации Бучи.

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Служба безопасности установила личности еще пятерых военных преступников рф, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения Киевской области во время оккупации региона. Все эти лица являются военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных Сил Российской Федерации, – сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, в начале марта 2022 года старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижевка Бучанского района.

Одной из жертв оккупационной агрессии стал 33-летний житель Киева, который погиб в результате обстрела. Он находился в пути в Бучу, чтобы передать необходимые вещи своим знакомым, которые оказались в условиях оккупации.

Смерть мужчины наступила в результате расстрела его автомобиля со стороны российских военных в зоне оккупации, где рашисты с большой жестокостью открыли огонь из автоматического оружия со своих позиций на боковой обочине дороги.

Российские военные, чтобы совершенное преступление не раскрыли, закопали тело погибшего в лесном массиве.

Специальные следователи по результатам изучения обстоятельств установили местонахождение тела, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего. В ходе расследования также было установлено, что на момент совершения преступления один из виновных был заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка упомянутой дивизии. А его подчиненные, совершившие расстрел автомобиля, были идентифицированы как:

- сержант Илья Астахов, который был заместителем командира взвода;

- сержант Андрей Дворецкий, командир отделения;

- ефрейтор Руслан Харитонов, наводчик-оператор;

- рядовой Олег Бахмисов, стрелок.

На основании собранных доказательств, следственные представители Службы безопасности объявили всем преступникам о подозрении в совершении нарушений военного международного законодательства, которые объединены с совершением умышленного убийства согласно статье 438 части 2 Уголовного кодекса Украины.

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