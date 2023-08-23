Как зарегистрировать недвижимость в электронном реестре: алгоритм действий

Такая регистрация необходима для получения компенсации за поврежденное или разрушенное жилье по программе «Восстановление».

Министерство цифровой трансформации разъяснило, как зарегистрировать недвижимость в электронном реестре.

Так, регистрация недвижимого имущества онлайн имеет ряд преимуществ.

Во-первых, после внесения сведений в Государственный электронный реестр данные больше никуда не исчезнут, тогда как бумажные документы можно потерять.

Во-вторых, электронные документы на квартиру не смогут подделать мошенники.

В-третьих, такая регистрация необходима для получения компенсации за поврежденное или разрушенное жилье по программе «еВосстановление».

Для использования услуги:

Авторизируйтесь на портале «Дия» с помощью электронной подписи (КЭП). Выберите раздел «Услуги» – «Земля, строительство, недвижимость» – «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество». Заполните заявление. Загрузите в формате PDF или JPEG документы о вещных правах на недвижимость, зарегистрированные до 1 января 2013 года. Проверьте сформированное заявление и подпишите его электронной подписью.

После этого регистратор самостоятельно пришлет запрос в бюро технической инвентаризации, а затем внесет данные в Реестр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.