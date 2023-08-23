Сделает всю работу за вас: Microsoft научит Paint создавать картинки

В программу внедрят нейросеть, которая позволит создавать картинки по текстовому описанию.

Компания Microsoft серьезно обновит свой графический редактор Paint. Об этом сообщает портал Windows Central.

В частности, в программу внедрят нейросеть, которая позволит создавать картинки по текстовому описанию. Сейчас фишка тестируется в бета-версии Windows 11, а в релизной версии она появится после отладки и устранения багов осенью.

После обновления в боковом меню Paint появится опция Magic Paint – нужно нажать на нее и написать словами то, что вы хотите создать, также при желании можно выбрать один из доступных стилей. Нейросеть сгенерирует картинку и перенесет ее на полотно в виде рисунка, после чего полученное ИИ-изображение можно редактировать вручную.

В дополнение к Paint, нейросети появятся и в других приложениях Windows: «Фотографии», «Камера» и «Ножницы». Для фотографий это может включать в себя новый функционал, который позволит идентифицировать людей или объекты на изображении, а затем вырезать и вставлять их в другие области.

Большое обновление для Windows 11 должно выйти в сентябре-октябре этого года. Вместе с модернизированным Paint в операционную добавят встроенную поддержку архивов, улучшенный микшер громкости, ши-помощник Windows Copilot и другие новшества.

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