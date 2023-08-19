У власників піратських копій перестане працювати Windows

У Microsoft розробили інструмент, який блокує піратський Windows.

Джерело фото: softlist

Компанія Microsoft у серпні випустила серію оновлень безпеки для операційних систем Windows 10 і Windows 11. Тепер програма захисту Windows Defender виявлятиме та блокуватиме програму-активатор для піратських версій операційної системи AutoKMS, – повідомляє пресслужба Microsoft.

«Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для операційної системи Windows 10 та Windows 11, а також для серверів. Оновлення для 10 нарешті виправило проблему з Intel DirectX у старій версії Windows 10. Окреме оновлення отримав вбудований антивірус Windows Defender», — сказано в повідомленні.

Зокрема, базовий антивірус тепер вміє впізнавати та блокувати програму-активатор AutoKMS, яка є однією з найпоширеніших програм для обхідної активації Microsoft, включаючи Windows і Microsoft Office.

У Microsoft відзначили, що близько п'ятої частини всіх копій їхніх операційних систем у світі було встановлено нелегально.

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