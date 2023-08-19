Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно доказового значення інформації, отриманої з сервісу Google Maps

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних та цифрових технологій, дані з Google Maps можна вважати допустимим та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, - позиція Верховного Суду.

Верховна Рада збирається змінити закон про національні меншини, щоб привести його у відповідність до висновку Венеційської комісії

Зокрема, пропонується встановити, що окремі обмеження права на використання мови національної меншини не застосовуються до мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, з моменту відповідного визнання та протягом 5 років з дня прийняття Верховною Радою рішення про скасування такого статусу.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Нові плани ВККС – конкурси для кандидатів та діючих суддів, відновлення кваліфікаційного оцінювання та доля резерву на посади суддів

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чого очікувати від Комісії до кінця 2023 року та закликали кандидатів на посади суддів взяти участь у найближчому конкурсі.

  1. У світі

У власників піратських копій перестане працювати Windows

12:09, 19 серпня 2023
У Microsoft розробили інструмент, який блокує піратський Windows.
У власників піратських копій перестане працювати Windows
Джерело фото: softlist

Компанія Microsoft у серпні випустила серію оновлень безпеки для операційних систем Windows 10 і Windows 11. Тепер програма захисту Windows Defender виявлятиме та блокуватиме програму-активатор для піратських версій операційної системи AutoKMS, – повідомляє пресслужба Microsoft.

«Microsoft випустила серпневі оновлення безпеки для операційної системи Windows 10 та Windows 11, а також для серверів. Оновлення для 10 нарешті виправило проблему з Intel DirectX у старій версії Windows 10. Окреме оновлення отримав вбудований антивірус Windows Defender», — сказано в повідомленні.

Зокрема, базовий антивірус тепер вміє впізнавати та блокувати програму-активатор AutoKMS, яка є однією з найпоширеніших програм для обхідної активації Microsoft, включаючи Windows і Microsoft Office.

У Microsoft відзначили, що близько п'ятої частини всіх копій їхніх операційних систем у світі було встановлено нелегально.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва