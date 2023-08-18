Microsoft готує новинки для користувачів Windows 11

Microsoft поповнить Windows 11 функцією видалення деяких програм.

Джерело фото: Vodafone.ua

Компанія Microsoft випустила нову тестову збірку ОС Windows 11, в якій помітили невелике нововведення –можливість видаляти частину вбудованих програм, включаючи «Камеру», «Фотографії», «Люди» і «Віддалений робочий стіл», – повідомляє The Verge.

Аби видалити програму, потрібно натиснути на значок програми правою кнопкою миші та вибрати «Видалити» – тим самим звільнивши місце й зробивши систему менш громіздкою.

Корпорація Майкрософт постачає велику кількість цих так званих «програм вхідних повідомлень», попередньо встановлених у Windows 11. Поступово компанія дозволяє користувачам видаляти все більше з них, і зараз більшість з них можна вільно видалити. Більшість з цих вбудованих програм не є великими, тому користувачі не заощадять багато місця, видаливши їх, але можливість повністю видалити їх повинна зробити Windows трохи менш роздутою.

Можливість видалити програму «Камера» з'явилася в тестових збірках Windows 11 ще в березні, а можливість видалити Cortana з'явилася в тестових збірках на початку серпня. Користувачам Windows 11, які не є учасниками програми Windows Insider, доведеться трохи почекати, щоб отримати можливість видалити Камеру, Cortana, Фото, Люди та Віддалений робочий стіл. Корпорація Майкрософт планує випустити наступне велике оновлення Windows 11 у вересні, яке може містити більше можливостей для видалення.

Очікується, що вересневе оновлення Windows 11 також включатиме власну підтримку файлів RAR та 7-Zip, нову домашню сторінку налаштувань, значно кращий мікшер гучності та ранній доступ до Windows Copilot.

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