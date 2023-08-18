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Microsoft готовит новинки для пользователей Windows 11

22:19, 18 августа 2023
Microsoft пополнит Windows 11 функцией удаления некоторых программ.
Microsoft готовит новинки для пользователей Windows 11
Источник фото: Vodafone.ua

Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку ОС Windows 11, в которой заметили небольшое нововведение – возможность удалять часть встроенных программ, включая «Камеру», «Фотографии», «Люди» и «Удаленный рабочий стол», – сообщает The Verge.

Чтобы удалить программу, нужно нажать на значок программы правой кнопкой мыши и выбрать «Удалить» – тем самым освободив место и сделав систему менее громоздкой.

Корпорация Майкрософт поставляет большое количество этих так называемых «программ входящих сообщений», предустановленных в Windows 11. Постепенно компания позволяет пользователям удалять все больше из них, и теперь большинство из них можно свободно удалить. Большинство из этих встроенных программ не являются большими, поэтому пользователи не сэкономят много места, удалив их, но возможность полностью удалить их должна сделать Windows немного менее раздутой.

Возможность удалить программу «Камера» появилась в тестовых сборках Windows 11 еще в марте, а возможность удалить Cortana появилась в тестовых сборках в начале августа. Пользователям Windows 11, которые не являются участниками программы Windows Insider, придется немного подождать, чтобы получить возможность удалить Камеру, Cortana, Фото, Люди и Удаленный рабочий стол. Корпорация Майкрософт планирует выпустить следующее крупное обновление Windows 11 в сентябре, которое может содержать больше возможностей для удаления.

Ожидается, что сентябрьское обновление Windows 11 также будет включать собственную поддержку файлов RAR и 7-Zip, новую домашнюю страницу настроек, значительно лучший микшер громкости и ранний доступ к Windows Copilot.

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