Могли бы предоставить для лечения военных и размещение ВПЛ, но банкротили: во время заседания Совета судей озвучили шокирующие факты о санатории «Шкло»

Совет судей провел исследование, почему руководство ГСА не возражало против передачи на приватизацию санатория «Шкло», имеющего разрешения на добычу торфяных грязей и минеральных лечебных вод, и закрывало глаза на то, что объект приходит в упадок.

Не секрет, что ситуация, когда государственное предприятие могло бы приносить прибыль при надлежащем управлении, но почему-то не приносит – типичная для Украины. Такая судьба постигла и госпредприятие «Санаторно-курортный лечебный центр «Шкло», которое принадлежит (или «принадлежало», учитывая решение Правительства) к сфере управления Государственной судебной администрации.

Напомним, что согласно позиции Минэкономики, озвученной заместителем министра Алексеем Соболевым, госпредприятия должны быть переданы на приватизацию «для того, чтобы это имущество оказалось в частном секторе».

Очевидно, ГСА решила активно реализовывать эту позицию, не возражая против передачи «Шкло» в Фонд госимущества. При этом в Судебной администрации по неизвестным причинам решили не сообщать об этом ни Совету судей, ни Высшему совету правосудия.

Почему так получилось и что вообще происходит со «Шкло», 17 августа разбирались в ССУ.

Отже, цей комплекс розташований у селі Шкло Яворівського району всього за 40 км від Львова, у лісопарку Розточчя площею 80 га, оточеному масивами соснових лісів. Він має власні питтєві джерела слабомінералізованої води «Нафтуся-Шкло», сірководневі джерела малої і середньої мінералізації, торф’янисто-мiнеральнi лiкувальнi грязі, фітотерапію, озонотерапію. При цьому санаторій має лікувальну базу і має акредитацію закладу охорони здоров’я першої категорії.

Зауважимо, що цей санаторій доступний для будь-яких громадян України, які бажають відпочивати у ньому, а не лише для суддів чи працівників судів. Вартість одного дня перебування у санаторії разом з лікуванням приблизно 1200 грн.

Прикметно й те, що у «Шкло» є дозвіл на користування надрами, зокрема, на видобування торф’яних грязей, мінеральних лікувальних вод, дозвіл на дослідно-промислову розробку підземних мінеральних вод тощо.

Те, що дане підприємство передається до Фонду державного майна для подальшої приватизації, Рада суддів виявила лише 4 травня 2023 року, хоча відповідне розпорядження Кабмін ухвалив у жовтні 2022 року після засідання урядового комітету за участі заступника голови ДСА Максима Пампури. ДСА в особі його керівництва чомусь вирішило приховати цей факт від органів судової влади.

Слід зауважити, що Максим Пампура тривалий час очолював міжрегіональне відділення Фонду держмайна у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

4 травня на засіданні РСУ та під час засідання Вищої ради правосуддя 20 липня він посилався на те, що ДСА начебто «висловлювало позицію, щоб залишити це підприємство», але «є позиція Уряду, загальнодержавна програма», тому вийшло так, як вийшло. Втім, у ВРП та РСУ вирішили дослідити протокол засідання урядового комітету і виявили, що ніяких заперечень з цього приводу Максим Пампура не висловлював. На думку члена ВРП Віталія Саліхова, фактично могла мати місце кулуарна змова між керівництвом ДСА, Урядом та Фондом державного майна, в компетенцію якого перед подальшою приватизацією мав бути переданий санаторний комплекс.

У ВРП зауважили, що санаторій, навіть в його сучасному стані, у 2022 році можна було б використовувати як тимчасове місце проживання суддів, членів їх сімей та працівників апаратів судів, які виїхали з зони бойових дій та окупованої території. До того ж, як зазначив Віталій Саліхов, дивно, що за минулі роки ДСА навіть не спробувало хоча б зробити так, щоб санаторій перестав генерувати збитки та мав хоч якийсь прибуток.

В свою чергу, у Раді суддів вирішили виїхати на місце та з’ясувати, чи дійсно санаторій не спроможний приймати людей, збитковий тощо. Про результати вивчення матеріального та фінансового стану «Шкло» доповіла член РСУ Валерія Чорна.

Так, вона зауважила, що територія та можливості санаторію дозволяють облаштувати базу для навчання суддів, кандидатів в судді, забезпечити проведення з’їздів суддів, конференцій, тому що вказаний об’єкт має біля 300 місць.

Санаторій міг би прийняти і внутрішньо переміщених осіб, які потребували евакуації після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Наразі він міг би використовуватися і для лікування військових, правоохоронців, адже має для цього умови.

«Рішенням Ради суддів у 2018 році ДСА доручили аудит та розробку календарного плану відновлення вказаного об’єкту. Але з 2018 року ДСА не поверталася до даного питання і не звітувала про виконання рішення РСУ. ДСА мала широкі повноваження та відповідальність за розвиток «Шкло». Але жодних дій ДСА не здійснювала.

Після початку повномасштабного вторгнення від ДСА не надходило пропозицій щодо облаштування тимчасового прихистку на території «Шкло» у разі потреби евакуації, вивезення матеріальних цінностей, розміщення працівників судів, які мають статус ВПО. Хоча всі пам’ятають, яка це проблема була на початку війни.

У травні 2023 року на засіданні РСУ було поставлено питання перед керівництвом ДСА щодо стану цього об’єкту. І тоді фактично випадково з’ясувалося, що з серпня 2022 року ДСА була залучена до процесу передачі цього об’єкту з управління ДСА до управління Фонду держмайна.

Були витребувані документи та було з'ясовано, що очільники ДСА активно вели листування з КМУ, ФДМУ, проводилися наради, витребовувалися документи для передачі. Найбільш цікаве те, що ані РСУ, ані Вища рада правосуддя з незрозумілих причин не були повідомлені про ці дії ДСА. Тобто, фактично посадові особи ДСА зробили все, що могли для передачі цього об’єкту ФДМУ для його подальшої приватизації.

З протоколу засідання урядового комітету, де був присутній заступник голови ДСА Максим Пампура, чітко слідує, що ним як представником органу управління не було надано заперечень. Хоча представники інших суб’єктів заперечували проти передачі деяких підприємств, і ці об’єкти Кабмін виключив з проекту. В даному випадку без жодних зауважень від ДСА рішення було ухвалене, і 14 жовтня 2022 року КМУ прийняв відповідне розпорядження щодо передачі «Шкло» для подальшої приватизації», - розповіла Валерія Чорна.

В якому стані «Шкло» зараз

6-7 липня робоча група РСУ виїхала до «Шкло» для вивчення реального стану речей.

«Це понад 70 га землі, ліс, озера, наявність трьох джерел мінеральної води, наявність всіх дозволів, зокрема, на медичну практику, спеціальні дозволи на користування надрами, лікувально-діагностичні кабінети. Тобто, це діючий санаторій з наявною матеріальною базою для проведення лікувальних процедур.

За наявними документами у штаті підприємства 62 працівники, з яких 43 працюють за трудовим договором, а решта – як сезонні робітники.

Робочою групою також встановлено, що у попередніх періодах санаторій працював сезонно, хоча має можливості працювати і в осінньо-зимовий період.

Це ми оцінюємо як неефективні управлінські рішення, бо даний об’єкт можна було зробити і прибутковим підприємством, враховуючи його близькість до міста Львів (40 км), величезну територію», - зауважила доповідач.

Через неефективне управління у «Шкло» накопичилися певні борги (близько 8 млн по розрахунках з бюджетом та стільки ж по оплаті праці).

Однак, як зазначила Валерія Чорна, незважаючи на наявність заборгованості, потребу у ремонті, оновленні корпусів та обладнання, можна констатувати, що підприємству навіть в умовах війни вдалося зберегти найцінніше – персонал та свою лікувально-діагностичну базу, збільшити кількість номерів, придатних до заселення відпочиваючих, провести поточні ремонти, закупити побутову техніку тощо.

«У 2018 році я виїжджала у «Шкло», і зараз була у складі робочої групи. І дуже видно цю різницю на краще.

У 2018 році директором був пан Козак. Прізвище, думаю, всім відоме. Козак Тарас – це син Козака Романа, який був директором цього підприємства, доведеного до того стану, в якому воно перебувало, за потурання ДСА», - зазначила доповідач.

Цікаво, що робоча група виявила окремий рядок, яким обліковується кредиторська заборгованість зокрема по поворотній фінансовій допомозі у розмірі 7,65 млн грн, яку було надано підприємству у попередні періоди фізичними особами, у тому числі колишнім директором Романом Козаком (на суму 7,36 млн грн). На думку РСУ, наданням таких позик «від самого себе» мають займатися правоохоронці.

Позитивні ж зміни, за словами доповідача, прямо пов’язані з періодом, коли ДП «Шкло» очолив новий керівник – Дмитро Головко (з 8 лютого 2022 року був призначений заступником директора, а з 18 лютого – в. о. директора). Зокрема, йому вдалося залучити від Новоярівської міської ради кошти для відновлення матеріально-технічної бази за програмою для тимчасового розміщення внутрішньо-переміщених осіб, було повністю відбудовано 24 двомісних номери та обладнано їх.

При цьому від ДСА України як органу управління у 2020-2023 роках «Шкло» не отримувало жодної фінансової підтримки.

Тому, як констатувала Валерія Чорна, досить дивною видається позиція керівництва ДСА, зокрема, Максима Пампури, висловлена на засіданні ВРП 20 липня, яка фактично зводиться до недоцільності перебування вказаного об’єкту у сфері управління ДСА, бо воно начебто «утримується за рахунок держави».

«Адже цей об’єкт не фінансується та не утримується за рахунок державних коштів. Це підприємство, яке здійснює господарську діяльність і виживає за рахунок самоокупності та тих коштів, які йому вдається залучити та використати на відбудову цього об’єкту», - зазначила Валерія Чорна.

«Не мали порядку денного»

Максим Пампура, в свою чергу, під час засідання РСУ пояснив, що він не був готовий до розгляду питання про передачу «Шкло» під час засідання урядового комітету, бо ДСА «не надсилали проект порядку денного», і те, що у протоколі засідання урядового комітету зазначено про відсутність його зауважень, не відповідає дійсності. «Порядок денний на це засідання до ДСА не надходив. Я нічого не говорив, тому що я не був обізнаний з порядку денного», - сказав Максим Пампура.

«Я виходив з приймальні голови, мені секретар сказав, що треба доєднатися. Я доєднався до цієї наради. Які питання будуть розглядатися, і що залишилося у проекті розпорядження, я не був обізнаний. Мені слово не дали», додав він.

На питання голови РСУ Богдана Моніча, коли ж ДСА збиралася повідомити про цю ситуацію РСУ чи ВРП, Максим Пампура відповів: «Мені відомо, що голова ДСА розмовляв з цього приводу з певними керівниками». З ким, він уточняти відмовився.

За його словами, на звернення ВРП вже є реакція прем’єр-міністра, який доручив вивчити дане питання.

«Це підприємство збиткове з 2015 року», - підкреслив Пампура. «У нього занедбаний стан, воно не опалюється. З 2015 року через Фонд соціального страхування припинили придбаватися путівки для відпочиваючих. ДСА зверталася до Міністерства внутрішніх справ і до МОЗ і отримала негативні відповіді стосовно пропозицій по відпочинку поліціянтів та інших», - сказав Пампура.

«Ми проводимо з’їзди суддів, і перераховуємо великі кошти за розміщення учасників з’їзду у готелях. А що заважає проводити ці з’їзди там? Я багато чую від своїх колег, що вони навіть не знають, що є такий санаторій. Я був у складі робочої групи, пересилав фото колегам – вони навіть не знають, де це. То, може, треба було зробити рекламу? Останнім часом до ДСА накопичилося багато питань, і це одне з цих питань – яке має ознаки шкідливості для судової гілки влади» - зазначив член РСУ Дмитро Мовчан.

«Коли гостро стояло питання евакуації працівників, то ці питання мабуть треба було порушити, а не мовчазно дивитися, як його виставляють на приватизацію», зазначив голова РСУ Богдан Моніч.

«Створюється враження, це припущення, що з 2015 року це підприємство доводили до банкрутства, щоб передати його на приватизацію. Може, там і покупець вже є?» - додав він.

Врешті з досить заплутаних пояснень сторони ДСА залишається незрозумілим, на якій стадії знаходиться виконання розпорядження Кабміну стосовно передачі санаторію.

Отже, РСУ не погоджується з позицією ДСА відносно «Шкло». На думку органу суддівського врядування, цей об’єкт може працювати за напрямом своєї статутної діяльності, як лікувальний заклад. Також, на думку Валерії Чорної, можна звернутися до Національної поліції та Міноборони, щоб надати можливість проводити лікування військових.

В зв’язку з цим Рада суддів визнала неналежним здійснення ДСА повноважень щодо підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, зокрема «Шкло».

Також РСУ визнала неприпустимими дії керівників ДСА, зокрема Олексія Сальнікова та Максима Пампури, які без відома ВРП та РСУ та без погодження з ними на власний розсуд всупереч діючих процедур сприяли вибуттю єдиного санаторію з управління ДСА та передачі його до сфери управління ФДМУ для подальшої приватизації. Проект рішення також передбачав ініціювати перед ВРП проведення перевірки наявності ознак дисциплінарного правопорушення у діях голови ДСА Олексія Сальнікова та його заступника Максима Пампури.

Голові РСУ Богдану Монічу доручили звернутися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задля ініціювання внесення змін у додаток до розпорядження з метою виключення «Шкло» з переліку об’єктів на передачу ФДМУ.

Також проект рішення передбачав звернення до керівників державних та правоохоронних органів, перш за все тих, які мають власні профспілкові організації, з пропозицією укладення меморандумів про співпрацю з метою подальшого оздоровлення їх працівників на базі «Шкло».

Крім того, Рада суддів опрацює питання щодо внесення відповідних змін до Положення про заохочення з метою запровадження додаткового виду заохочення у вигляді путівки до санаторію «Шкло», що може стимулювати працівників апаратів судів.

ДСА доручили вжити заходи в тому числі шляхом проведення аудиту, комплексного обстеження та розроблення стратегічного плану розвитку підприємства та доповісти про їх виконання.

«Тобто, фактично виконати те, що входить в обов’язки ДСА», - додала Валерія Чорна.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета»», також Рада суддів України 17 серпня 2023 року дослідила ситуацію з реєстрацією та розглядом Полтавським районним судом Полтавської області та Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська судових справ, які надійшли з судів, що опинилися в зоні бойових дій.

Автор: Наталья Мамченко

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