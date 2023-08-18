НАПК выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Куртева более чем на 9 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн. Об этом сообщает НАПК.
«Так, в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. дол. США и 650 евро. Обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.
Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК в том числе по материалам НАБУ установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими в законный. способ.
В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. Факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией камер видеонаблюдения.
Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.
Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы», — говорится в сообщении.
По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения – незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования.
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