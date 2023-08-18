НАПК выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Куртева более чем на 9 млн грн

По данным НАПК, Анатолий Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законный доход.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, что свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 9 млн грн. Об этом сообщает НАПК.

«Так, в августе прошлого года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. дол. США и 650 евро. Обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.

Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК в том числе по материалам НАБУ установило, что он таки пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими в законный. способ.

В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов нет, а сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. Факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией камер видеонаблюдения.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

Таким образом, Куртев приобрел необоснованные активы в 9 млн 31 тыс. грн, что превышает его законные доходы», — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения – незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в НАБУ для осуществления досудебного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.