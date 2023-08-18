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Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.

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Верховный Суд выразил позицию о важности формирования мнения других лиц о недопустимости нарушения ПДД.

В парламенте подготовили изменения по конфискации товаров, перемещенных через границу с сокрытием от таможенного контроля

Как предлагают депутаты, соответствующее нарушение будет влечь штраф в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой.

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  1. В Украине

ПриватБанк приостановит работу терминалов, банкоматов и мобильного приложения «Приват24»

22:00, 18 августа 2023
В ніч на 19 серпня через термінали, банкомати та «Приват24» операції з картками будуть недоступні.
ПриватБанк приостановит работу терминалов, банкоматов и мобильного приложения «Приват24»

В ніч на 19 серпня державний ПриватБанк планує призупинити операції з картками своїх клієнтів, зокрема послуги «Приват24», банкоматах та терміналах. Тимчасова призупинка триватиме до ранку і буде здійснена в рамках регламентних технічних робіт, – повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Зазаначається, що операції з карток будуть недоступні протягом періоду з 00:30 до 7:30.

Технічні роботи мають на меті покращити якість та забезпечити більшу безпеку платежів. Зазвичай банк обирає нічний час для виконання таких робіт. Проте, радять клієнтам, які планують здійснити важливі платежі або перекази, врахувати цей інтервал.

Речник також зазначив, що зазвичай клієнти ПриватБанку здійснюють понад 1 мільйон платежів на годину, що складає майже 50 тисяч платежів за хвилину.

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