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Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не вплине на формування думки інших осіб про неприпустимість порушення Правил дорожнього руху, - Верховний Суд розглянув справу

Верховний Суд висловив позицію щодо важливості формування думки інших осіб про неприпустимість порушення ПДР.

У парламенті підготували зміни щодо конфіскації товарів, переміщених через кордон з приховуванням від митного контролю

Як пропонують депутати, відповідне порушення буде тягнути штраф в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів або без такої.

Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

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  1. В Україні

ПриватБанк призупинить роботу терміналів, банкоматів та мобільного додатку «Приват24»

22:00, 18 серпня 2023
В ніч на 19 серпня через термінали, банкомати та «Приват24» операції з картками будуть недоступні.
ПриватБанк призупинить роботу терміналів, банкоматів та мобільного додатку «Приват24»

В ніч на 19 серпня державний ПриватБанк планує призупинити операції з картками своїх клієнтів, зокрема послуги «Приват24», банкоматах та терміналах. Тимчасова призупинка триватиме до ранку і буде здійснена в рамках регламентних технічних робіт, – повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Зазаначається, що операції з карток будуть недоступні протягом періоду з 00:30 до 7:30.

Технічні роботи мають на меті покращити якість та забезпечити більшу безпеку платежів. Зазвичай банк обирає нічний час для виконання таких робіт. Проте, радять клієнтам, які планують здійснити важливі платежі або перекази, врахувати цей інтервал.

Речник також зазначив, що зазвичай клієнти ПриватБанку здійснюють понад 1 мільйон платежів на годину, що складає майже 50 тисяч платежів за хвилину.

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