ПриватБанк призупинить роботу терміналів, банкоматів та мобільного додатку «Приват24»

В ніч на 19 серпня через термінали, банкомати та «Приват24» операції з картками будуть недоступні.

В ніч на 19 серпня державний ПриватБанк планує призупинити операції з картками своїх клієнтів, зокрема послуги «Приват24», банкоматах та терміналах. Тимчасова призупинка триватиме до ранку і буде здійснена в рамках регламентних технічних робіт, – повідомив речник ПриватБанку Олег Серга.

Зазаначається, що операції з карток будуть недоступні протягом періоду з 00:30 до 7:30.

Технічні роботи мають на меті покращити якість та забезпечити більшу безпеку платежів. Зазвичай банк обирає нічний час для виконання таких робіт. Проте, радять клієнтам, які планують здійснити важливі платежі або перекази, врахувати цей інтервал.

Речник також зазначив, що зазвичай клієнти ПриватБанку здійснюють понад 1 мільйон платежів на годину, що складає майже 50 тисяч платежів за хвилину.

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