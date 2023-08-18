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Суддя ВС Олег Васьковський проаналізував судову практику щодо застосування санкцій і мораторію під час війни

17:00, 18 серпня 2023
Суддя проаналізував практику застосування судами постанови КМУ.
Суддя ВС Олег Васьковський проаналізував судову практику щодо застосування санкцій і мораторію під час війни
Джерело фото: facebook.com/vgsu.arbitr.gov.ua

Секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Олег Васьковський узяв участь в обговоренні питання щодо ефективності санкційного правосуддя в Україні.

Як повідомили у ВС, під час виступу суддя звернув увагу на постанову Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації», якою запроваджується цілий спектр мораторіїв стосовно деяких суб’єктів і правовідносин. Доповідач проаналізував практику застосування судами вказаної постанови КМУ.

Зокрема, КГС ВС постановою від 30 травня 2023 року у справі № 925/1248/21 скасував судові рішення першої та другої інстанцій про залишення без розгляду заяви ТОВ «Представництво "Смілянський електромеханічний завод"» (м. москва) про визнання грошових вимог до боржника й ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви ТОВ.

З моменту запровадження мораторію суб’єктивне право осіб – кредиторів (стягувачів), перелік яких наведений у постанові КМУ № 187, зазнає обмежень у можливості реалізувати ними право вимоги до зобов’язаної сторони, у тому числі шляхом звернення за судовим захистом.

Установлений у підпункті 1 п. 1 цієї постанови мораторій (заборона) на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, у співвідношенні з положеннями КУзПБ виключає можливість визнання за правилами КУзПБ грошових вимог тих кредиторів, які є особами, визначеними в постанові КМУ № 187, зокрема юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства рф, яким є ТОВ.

Водночас Олег Васьковський окреслив проблемні питання щодо застосування постанови КМУ № 187, а саме: стадійність, застосування щодо розрахунків за договорами, якщо контрагент / товар є пов’язаним із країною-агресором (можливість виконання зобов’язання / здійснення розрахунків / зарахування коштів на рахунок особи, яка є резидентом України) і якщо контрагент – суб’єкт республіки білорусь.

У контексті санкційних правовідносин спікер звернув увагу на постанову КГС ВС від 21 червня 2023 року у справі № 910/2529/22.

Крім того, Олег Васьковський нагадав, що в Україні створено Державний реєстр санкцій, функціонування якого значно прискорить процес їх реалізації. Також, як повідомив доповідач, 29 липня 2023 року набрав чинності Закон України № 3249-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань провадження та застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану».

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