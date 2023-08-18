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  1. У світі

В Австралії жінку звільнили за те, що дуже мало друкувала на віддаленій роботі

21:12, 18 серпня 2023
Її керівник заявив, що кількість натискань клавіш на годину була від 35 до 80, а мала становити понад 500.
В Австралії жінку звільнили за те, що дуже мало друкувала на віддаленій роботі

Співробітницю страхової компанії в Австралії звільнили за те, що вона недостатньо друкує, працюючи віддалено. Її менеджер заявив, що вона має робити понад 500 ударів по клавішам на годину, але за місяць вона зробила лише 80. Жінка оскаржила звільнення, проте її апеляцію відхилили. Про це повідомляє Insider.

Так , Сьюзі Чейхо звільнили з Insurance Australia Group 20 лютого після того, як компанія виявила «дуже низьку активність з натискання клавіш» на її ноутбуці в період з жовтня по грудень, йдеться в заяві Комісії за справедливу роботу Австралії (Australia’s Fair Work Commission, незалежна організація, яка розглядає конфлікти між працівниками та роботодавцями) від 21 липня.

Чейхо пропрацювала в компанії 18 років і була спеціалістом з вихідних комунікацій. IAG повідомила, що «дуже низька активність натискань клавіш» на ноутбуці жінки «вказує на те, що вона не виконувала роботу, як того вимагає її позиція».

За даними компанії, минулого року на лептопі Чейхо зареєстрували 48,6 натискань клавіш на годину в жовтні, 34,56 у листопаді та 80 у грудні. А ще додали, що вона взагалі не натискала клавіші протягом 117 годин у жовтні, 143 години в листопаді та 60 годин у грудні.

«Оскільки її роль вимагала введення даних і листування з різними зацікавленими сторонами, кількість її натискань клавіш на годину мала становити понад 500», — пояснив її безпосередній менеджер.

Онлайн-трекінг ефективності Чейхо також показав, що вона не відпрацювала належні 7,8 години протягом 44 з 49 робочих днів. Вона не виходила на роботу вчасно 47 із 49 робочих днів. Крім того, вона «не виконувала» жодної роботи протягом чотирьох днів із 49 робочих днів, згідно з заявою.

13 березня Чейхо подала заяву про несправедливе звільнення до Австралійської комісії за справедливу роботу. Комісія відхилила її заяву, заявивши, що її звільнили «з поважної причини через неналежну поведінку».

Незважаючи на це, жінка продовжує наполягати на тому, що компанія повелася нечесно по відношенню до неї. Чейхо вважає, що у IAG був «план усунути її з бізнесу» через «проблеми з ментальним здоров’ям».

Вона заявила, що використовувала інші пристрої для роботи і що були «тривалі періоди, коли вона просто читала та перевіряла формулювання документів і не мала робити нічого іншого».

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