В Австралии женщину уволили за то, что очень мало печатала на отдаленной работе

Ее руководитель заявил, что количество нажатий клавиш в час было от 35 до 80, а должно составлять более 500.

Сотрудницу страховой компании в Австралии уволили за то, что она недостаточно печатает, работая удаленно. Ее менеджер заявил, что она должна делать более 500 ударов по клавишам в час, но через месяц она сделала всего 80. Женщина обжаловала увольнение, однако ее апелляцию отклонили. Об этом сообщает Insider.

Так, Сьюзи Чейхо уволили из Insurance Australia Group 20 февраля после того, как компания проявила «очень низкую активность по нажатию клавиш» на ее ноутбуке в период с октября по декабрь, говорится в заявлении Комиссии за справедливую работу Австралии (Australia's Fair Work Commission, независимая) организация, рассматривающая конфликты между работниками и работодателями) от 21 июля.

Чейхо проработала в компании 18 лет и была специалистом по выходным коммуникациям. IAG сообщила, что "очень низкая активность нажатий клавиш" на ноутбуке женщины "указывает на то, что она не выполняла работу, как того требует ее позиция".

По данным компании, в прошлом году на лэптопе Чейхо зарегистрировали 48,6 нажатия клавиш в час в октябре, 34,56 в ноябре и 80 в декабре. А еще добавили, что она вообще не давила клавиши в течение 117 часов в октябре, 143 часа в ноябре и 60 часов в декабре.

«Поскольку ее роль требовала ввода данных и переписки с разными заинтересованными сторонами, количество ее нажатий клавиш в час должно составлять более 500», — объяснил ее непосредственный менеджер.

Онлайн-трекинг эффективности Чейхо также показал, что она не отработала положенные 7,8 часа в течение 44 из 49 рабочих дней. Она не выходила на работу в срок 47 из 49 рабочих дней. Кроме того, она не выполняла ни одной работы в течение четырех дней из 49 рабочих дней, согласно заявлению.

13 марта Чейхо подала заявление о несправедливом увольнении в Австралийскую комиссию за справедливую работу. Комиссия отклонила ее заявление, заявив, что ее уволили «по уважительной причине по ненадлежащему поведению».

Несмотря на это, женщина продолжает настаивать на том, что компания повела себя нечестно по отношению к ней. Чейхо считает, что у IAG был «план устранить ее из бизнеса» из-за «проблем с ментальным здоровьем».

Она заявила, что использовала другие устройства для работы и что были «длительные периоды, когда она просто читала и проверяла формулировку документов и не должна была делать ничего другого».

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