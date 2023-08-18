В ВСП высказали замечания к законопроектам об усилении ответственности за коррупцию в сфере правосудия

ВСП указал на необходимость существенной доработки законопроектов с учетом замечаний и предостережений.

Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение по законопроектам «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия» (№ 9438, № 9438-1).

В объяснительных записках инициаторы законопроектов выражают ожидание, что такие законодательные изменения позволят предотвратить совершение коррупционных правонарушений в будущем, а также обеспечит справедливую меру наказания для нарушителей - лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет, и отмечают, что особенно в период военного положения ответственность за коррупцию должна быть более суровой, чем в мирное время.

В ВСП отметили, что при подготовке консультативного заключения учли позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении Пленума ВС от 4 августа 2023 № 18-1, а также информацию Совета судей Украины, Национальной школы судей Украины, а также Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

Высший совет правосудия отметил на недопустимости и неприемлемости любых проявлений коррупции во всех сферах и отметил безусловную готовность принимать меры для самоочищения. Однако акцентировал внимание, что усиление уголовной ответственности должно касаться всех сфер, поскольку коррупция как проявление системного явления требует системного противодействия.

Степень общественной опасности коррупционных правонарушений касается всех аспектов государственного управления, что является одинаково недопустимым в деятельности должностных лиц всех ветвей власти.

Учитывая это, ВСП указал на необходимость существенной доработки законопроектов с учетом замечаний и предостережений.

В частности, ВСП обратил внимание, что новые санкции в редакции законопроекта предусматривают наиболее строгую уголовную ответственность за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия по сравнению с санкциями статей за коррупционные уголовные правонарушения в других сферах.

«Предложенные новыми нормами все преступления квалифицируются как тяжкие и особо тяжкие. В то же время аналогичные коррупционные преступления, совершенные должностными лицами в сфере служебной деятельности и деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, наказываются значительно мягче и предусматривают менее суровую санкцию при наличии смягчающих обстоятельств и/или в зависимости от размера неправомерной выгоды», - сказано в сообщении.

Совет предостерегает, что усиление ответственности в сфере правосудия борется только с последствиями системного явления, которым является коррупция, в отдельно определенной сфере, хотя указанное явление одинаково распространено во всех сферах общественной жизни и не является присущим исключительно системе правосудия.

Кроме этого, пишут в ВСП, такой подход противоречит установленному УК Украины принципу, согласно которому при назначении наказания суд должен учесть степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание.

Также ВСП видит нецелесообразной законодательную инициативу законопроекта № 9438, которой предусмотрено внесение в Особую часть УК Украины самостоятельного раздела ХVІІ-А «Коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия», поскольку считает, что это нарушает внутреннюю структуру и логику систематизации уголовных правонарушений. Кроме того, не все уголовные правонарушения, ответственность за которые предлагается предусмотреть законопроектом в новом разделе, являются коррупционными. К примеру, подкуп свидетеля не содержит всех признаков коррупции, определенных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Также ВСП указал, что законопроектом № 9438 предлагается предусмотреть в самостоятельном разделе уголовные правонарушения в сфере правосудия. В то же время статьями 131-1 и 131-2 Конституции Украины к системе правосудия отнесено не только суды, но и прокуратуру и адвокатуру. Однако законопроектом не предлагается в соответствии с поставленной целью усилить уголовную ответственность за подкуп прокурора или адвоката.

«Что касается квалифицирующего признака коррупционных уголовных правонарушений в сфере правосудия «совершение действий во время действия военного положения» в законопроекте № 9438 и законопроекте № 9438-1 ВСП отмечает, что целесообразнее системно решить указанную проблему путем принятия отдельного нормативно-правового акта, который бы унифицировал использование в статьях УК Украины соответствующего квалифицирующего признака для дифференциации уголовной ответственности за уголовные правонарушения», - подчеркнули в Высшем совете правосудия.

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