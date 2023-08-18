«Наживались» на войне: разоблачены предприниматели, которые отправили для ВСУ бракованные артиллерийские мины на 270 млн гривен

СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили ВСУ бракованные артиллерийские мины, махинации обнаружили во время тестирования боеприпасов.

Источник фото: СБУ

Военные контрразведчики Службы безопасности раскрыли коррупционную схему, которая привела к нарушению государственного заказа на изготовление значительного количества боеприпасов для Вооруженных Сил Украины накануне полномасштабного вторжения рф, – сообщает пресс-центр СБУ.

Коррупционная деятельность связана с выполнением оборонного контракта по поставке артиллерийских мин украинской армии на общую сумму примерно 270 миллионов гривен.

По результатам следствия, в схему вовлечены руководители трех частных компаний, которые были выбраны для выполнения заказа от Министерства обороны на изготовление этих боеприпасов.

Согласно подписанным контрактам, предприятия должны были поставить боевые средства до февраля 2022 года. Однако до этой даты они доставили лишь ограниченное количество мин, которые, оказалось, были бракованные из-за использования некачественного пороха. Поэтому боеприпасы признаны непригодными для использования в реальных боевых условиях и могут повлиять на функционирование артиллерийского оружия.

Факты махинаций обнаружили во время тестирования артиллерийских мин специалистами оборонного ведомства.

Отбракованную партию средств поражения вернули производителям для исправления дефектов. Однако, предприятия до сих пор не устранили технические проблемы в военной продукции, что привело к тому, что защитникам Украины не было поставлено ни одной единицы боеприпасов согласно заключенному государственному заказу.

На основе собранных доказательств, двум руководителям указанных компаний было объявлено о подозрении согласно статье 190 часть 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах). Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

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