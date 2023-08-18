Главу одной из ВВК в Киеве подозревают в изготовлении справок о непригодности к военной службе

В Госбюро отметили, что под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Главу военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в составлении и выдаче фиктивных справок о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и отметили, что цена «услуги» для одного человека составляла 10 тысяч долларов США.

«Установлено, что он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года.

По разработанной организаторами схеме, глава ВВК изготовлял мужчинам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам», - рассказали в ГБР.

В Госбюро отметили, что под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Главе ВВК сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются другие факты и лица, возможно причастные к совершению уголовных правонарушений.

Напомним, что ранее ГБР задержало начальника Голосеевского военкомата – он подозревается в незаконной переправке лиц через границу.

Также было задержавно начальника отдела в Киевской городской военной администрации.

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