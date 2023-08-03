10 тысяч долларов за выезд мужчин за границу: задержан чиновник КГВА

Задержан начальник отдела в КГВА, которого подозревают в оформлении фиктивных документов мужчинам призывного возраста.

Источник фото: ГБР

Задержан начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Чиновника разоблачили на организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины, – сообщает пресс-служба ГБР.

Цена «услуги» составляла 10 тысяч долларов США для одного клиента. За эти деньги участники схемы оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Злоумышленника задержали во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов США.

В ходе обысков по месту жительства чиновника, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тысяч долларов США и 5 тысяч евро.

Предварительная правовая квалификация преступления – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины), за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Кроме того, проверяется причастность к должностным лицам одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также других лиц.

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