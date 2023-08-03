Избран председатель Малинского райсуда Житомирской области

На должность председателя суда избран Владимир Ярмоленко.

В четверг, 3 августа, состоялось собрание судей Малинского районного суда Житомирской области. На повестку дня собрания был вынесен вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования на должность председателя Малинского районного суда Житомирской области избран судья Ярмоленко Владимир Викторович с 17 августа 2023 года сроком на три года.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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