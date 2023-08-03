Киевский городской окружной админсуд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи

Киевский городской окружной административный суд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
Отмечается, что Законом Украины от 13.12.2022 № 2825-ІХ «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда» создан Киевский городской окружной административный суд.
В соответствии с частью пятой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» приказом Государственной судебной администрации от 21.02.2023 № 53/к Оленченко Наталья Николаевна назначена временно исполняющим обязанности руководителя аппарата КМОАС.
28 февраля 2023 осуществлена государственная регистрация новообразованного юридического лица - Киевского городского окружного административного суда, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Решением Высшего совета правосудия от 25.07.2023 № 751/0/15-23 определено на 2023 год временное количество судей в Киевском городском окружном административном суде – 51 (пятьдесят одну) должность.
31.07.2023 и. о. Председатели ГСА Украины согласованы, а в. о. руководителя аппарата КМОАС утверждена временная структура и временная штатная численность Киевского городского окружного административного суда на 2023 год (51 судья, 166 работников аппарата суда).
Ранее мы писали, что в Украине до декабря будет создан новый суд, который будет рассматривать админдела против государственных органов.
Добавим, что ГСА Украины зарегистрировала Киевский городской окружной административный суд.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.