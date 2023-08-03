Киевский городской окружной админсуд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи

Утверждена временная структура и временная штатная численность Киевского городского окружного административного суда на 2023 год (51 судья, 166 работников аппарата суда).

Киевский городской окружной административный суд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Отмечается, что Законом Украины от 13.12.2022 № 2825-ІХ «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда» создан Киевский городской окружной административный суд.

В соответствии с частью пятой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» приказом Государственной судебной администрации от 21.02.2023 № 53/к Оленченко Наталья Николаевна назначена временно исполняющим обязанности руководителя аппарата КМОАС.

28 февраля 2023 осуществлена государственная регистрация новообразованного юридического лица - Киевского городского окружного административного суда, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Решением Высшего совета правосудия от 25.07.2023 № 751/0/15-23 определено на 2023 год временное количество судей в Киевском городском окружном административном суде – 51 (пятьдесят одну) должность.

31.07.2023 и. о. Председатели ГСА Украины согласованы, а в. о. руководителя аппарата КМОАС утверждена временная структура и временная штатная численность Киевского городского окружного административного суда на 2023 год (51 судья, 166 работников аппарата суда).

Ранее мы писали, что в Украине до декабря будет создан новый суд, который будет рассматривать админдела против государственных органов.

Добавим, что ГСА Украины зарегистрировала Киевский городской окружной административный суд.

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