Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Высший совет правосудия определил состав своих дисциплинарных палат

Совет правосудия готовится к возобновлению рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

Государственная налоговая служба обратила внимание на изменения в правилах бронирования военнообязанных

Налоговики подчеркнули, что произошли изменения в критериях определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики.

САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

  1. Суд инфо

Киевский городской окружной админсуд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи

11:59, 3 августа 2023
Утверждена временная структура и временная штатная численность Киевского городского окружного административного суда на 2023 год (51 судья, 166 работников аппарата суда).
Киевский городской окружной админсуд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Киевский городской окружной административный суд сообщает об образовании 51 вакантной должности судьи. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Отмечается, что Законом Украины от 13.12.2022 № 2825-ІХ «О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда» создан Киевский городской окружной административный суд.

В соответствии с частью пятой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» приказом Государственной судебной администрации от 21.02.2023 № 53/к Оленченко Наталья Николаевна назначена временно исполняющим обязанности руководителя аппарата КМОАС.

28 февраля 2023 осуществлена государственная регистрация новообразованного юридического лица - Киевского городского окружного административного суда, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Решением Высшего совета правосудия от 25.07.2023 № 751/0/15-23 определено на 2023 год временное количество судей в Киевском городском окружном административном суде – 51 (пятьдесят одну) должность.

31.07.2023 и. о. Председатели ГСА Украины согласованы, а в. о. руководителя аппарата КМОАС утверждена временная структура и временная штатная численность Киевского городского окружного административного суда на 2023 год (51 судья, 166 работников аппарата суда).

Ранее мы писали, что в Украине до декабря будет создан новый суд, который будет рассматривать админдела против государственных органов.

Добавим, что ГСА Украины зарегистрировала Киевский городской окружной административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду