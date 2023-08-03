Обманули более 100 «клиентов» на «инвестициях»: задержана группа мошенников, среди которых есть несовершеннолетний

Через Telegram-каналы злоумышленники предлагали получить сверхвысокие прибыли от инвестиций в казино.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Группа мошенников обманула более 100 «клиентов» на «инвестициях». О подозрении сообщено 19-летнему молодому человеку, который втянул несовершеннолетнего в преступную деятельность и 4 участникам преступной организации по факту мошенничества совершенного организованной группой, - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что подозреваемый в августе 2022 года разработал преступную схему, которая предусматривала создание и администрирование каналов в мессенджере «Telegram»: "Орлов инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе».

С этой целью, 19-летний подозреваемый создал и руководил организованной группой из еще 4 человек, среди которых несовершеннолетний (2005 года рождения), которой лично руководил.

Следствием установлено, что в указанных Telegram-каналах предлагалось получить сверхвысокие прибыли от инвестиций в казино. Злоумышленники убеждали граждан перечислять свои «инвестиции» на подконтрольные злоумышленниками банковские карты. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

Таким образом, злоумышленники обманули более 100 граждан Украины.

Правоохранителями проведено 10 обысков по месту жительства злоумышленников и в их транспортных средств. В ходе обысков обнаружено и изъято почти две сотни SIM-карт, более 100 банковских карточек, 220 тыс. гривен, 42 тыс. долларов США, телефоны, компьютерную технику и черновые записи мошеннических действий.

Сейчас участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а организатору преступления по ч. 4 ст. 190, ст. 304 УК Украины. Организатору и одному из его сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а трем исполнителям – круглосуточный домашний арест.

По ходатайству прокурора судом наложены аресты на все имущество подозреваемых.

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