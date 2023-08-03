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  1. В Україні

Ошукали більше 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв, серед яких є неповнолітній

16:01, 3 серпня 2023
Через Telegram-канали зловмисники пропонували отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино.
Ошукали більше 100 «клієнтів» на «інвестиціях»: затримано групу шахраїв, серед яких є неповнолітній
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Група шахраїв ошукала більше 100 громадян на «інвестиціях». Про підозру повідомлено 19-річному молодику, який втягнув неповнолітнього у злочинну діяльність та 4 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства вчиненого організованою групою, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що підозрюваний у серпні 2022 року розробив злочинну схему, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері «Telegram»: «Орлов инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе».

З цією метою, 19-річний підозрюваний створив та керував організованою групою з ще 4 осіб, серед яких неповнолітній (2005 року народження), якою особисто керував.

Слідством встановлено, що у вказаних Telegram-каналах пропонувалось отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино. Зловмисники переконували громадян перераховувати свої «інвестиції» на підконтрольні зловмисниками банківські картки. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.

Таким чином, зловмисники ошукали більше 100 громадян України.

Правоохоронцями проведено 10 обшуків за місцем проживання зловмисників та в їх транспортних засобів. В ході обшуків виявлено та вилучено майже дві сотні SIM-карток, більше 100 банківських карток, 220 тис. гривень, 42 тис. доларів США, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи шахрайських дій.

Наразі, учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, а організатору злочину за ч. 4 ст. 190, ст. 304 КК України. Організатору та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а трьом виконавцям – цілодобовий домашній арешт.

За клопотанням прокурора судом накладено арешти на все майно підозрюваних.

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