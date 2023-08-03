Київський міський окружний адмінсуд повідомляє про утворення 51 вакантної посади судді

Київський міський окружний адміністративний суд повідомляє про утворення 51 вакантної посади судді. Про це повідомляє пресслужба судової установи.
Зазначається, що Законом України від 13.12.2022 № 2825-ІХ «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» утворено Київський міський окружний адміністративний суд.
Відповідно до частини п'ятої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наказом Державної судової адміністрації від 21.02.2023 № 53/к Оленченко Наталію Миколаївну призначено тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату КМОАС.
28 лютого 2023 року здійснено державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи – Київського міського окружного адміністративного суду, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Рішенням Вищої ради правосуддя від 25.07.2023 № 751/0/15-23 визначено на 2023 рік тимчасову кількість суддів у Київському міському окружному адміністративному суді – 51 (п'ятдесят одну) посаду.
31.07.2023 в. о. Голови ДСА України погоджено, а т. в. о. керівника апарату КМОАС затверджено тимчасову структуру та тимчасову штатну чисельність Київського міського окружного адміністративного суду на 2023 рік (51 суддя, 166 працівників апарату суду).
Раніше ми писали, що в Україні до грудня створять новий суд, який буде розглядати адмінсправи проти державних органів.
Додамо, що ДСА України зареєструвала Київський міський окружний адміністративний суд.
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