Обрано голову Малинського райсуду Житомирської області

На посаду голови суду обрано Володимира Ярмоленка.

У четвер, 3 серпня, відбулися збори суддів Малинського районного суду Житомирської області. На порядок денний зборів було винесено питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови Малинського районного суду Житомирської області обрано суддю Ярмоленка Володимира Вікторовича з 17 серпня 2023 року строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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