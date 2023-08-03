10 тисяч доларів за виїзд чоловіків за кордон: затримано посадовця КМВА

Затримано начальника відділу у КМВА, якого підозрюють у оформленні фіктивних документів чоловікам призовного віку.

Джерело фото: ДБР

Затримано начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Посадовця викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, – повідомляє пресслужба ДБР.

Ціна «послуги» становила 10 тисяч доларів США для одного клієнта. За ці гроші учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Зловмисника затримали під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам , за які він отримав 30 тисяч доларів США.

В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тисяч доларів США та 5 тисяч євро.

Попередня правова кваліфікація злочину — незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Крім того, перевіряється причетність до посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також інших осіб.

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