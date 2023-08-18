Ушла из жизни судья Донецкого апелляционного хозяйственного суда в отставке Валентина Манжур

На 75-м году жизни перестало биться сердце Валентины Васильевны Манжур.

Восточный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что ушла из жизни судья Донецкого апелляционного хозяйственного суда в отставке Валентина Васильевна Манжур.

На 75-м году жизни перестало биться сердце опытной судьи, мудрой и чуткой женщины, заботливой мамы и бабушки.

Более 35 лет Валентина Манжур посвятила работе в сфере права, из них в должности судьи – почти 25. Свою судейскую карьеру начала в 1988 году в должности госарбитра Донецкого облгосарбитража. В 1991 году была назначена арбитром, судьей Хозяйственного (арбитражного) суда Донецкой области, а в течение 2011 – 2014 годов – судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

Ее высокий профессионализм, порядочность и искренность навсегда сохранятся в памяти всех, кто ее знал и уважал.

Выражаем искреннее глубокое соболезнование родным и близким Валентины Васильевны, разделяем боль и горе, и склоняемся в глубокой скорби.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.