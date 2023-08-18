Адвокаты Трампа просят перенести суд на апрель 2026 года

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что понадобятся годы, чтобы подготовиться к защите экс-президента США.

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Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обратились к федеральному судье с просьбой перенести суд 6 января на период после выборов 2024 года на апрель 2026 года, ведь они не успеют осмотреть все материалы дела, – сообщает The Washington Post.

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что им понадобятся годы, чтобы подготовиться к защите бывшего президента от обвинений в преступном сговоре с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года, и попросили судью провести суд над ним в апреле 2026 года, задолго до того, как он закончит баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

В 16-страничном заявлении адвокат доказывал команде защиты, что привлечение Трампа к суду, как того требовали прокуроры 2 января 2024 года, по обвинению в заговоре с целью подрыва федерального правительства, препятствование сертификации результатов президентских выборов 2020 года и лишение избирателей права голоса будет означать «поспешное судебное разбирательство», которое нарушит его конституционные права и будет «абсолютно невозможным», учитывая огромное количество доказательств, предоставленных правительством.

Адвокаты Трампа призвали окружного судью США подождать до осени 2024 года, чтобы заслушать основные юридические возражения против беспрецедентного обвинения бывшего президента за поведение, совершенное во время пребывания в должности, а также кандидата в президенты от одной из основных партий во время предвыборной кампании.

«Президент Трамп должен готовиться к каждому из судов в последующие месяцы. Все эти дела даже отдельно взятые являются сложными и требуют основательной работы. Некоторые вероятно потребуют личного присутствия президента Трампа во время процесса», – говорят адвокаты.

Напомним, что Дональду Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение относительно попытки изменить свое поражение на выборах.

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